Хотя сами двигатели самолетов A220 у airBaltic — другой модификации, чем те, проблемы с которыми появились у Swiss, конструктивно они очень похожи, поэтому распространенные производителем по данному случаю рекомендации относятся и к латвийской авиакомпании, рассказал телеканалу LNT директор Агентства гражданской авиации Марис Городцовс.
Как сообщалось, причиной проверки со стороны Swiss стали технические проблемы, с которыми 15 октября столкнулся экипаж одного из A220 авиакомпании во время рейса из Лондона в Женеву. За последние месяцы было еще два подобных случая.
В авиакомпании решили начать комплексную проверку всех A220, в связи с этим десятки рейсов будут отменены. В airBaltic же заверили, что проверки самолетов латвийского перевозчика не приведут к изменениям графика.
Airbus A220 — узкофюзеляжный самолет средней дальности, изначально выпускавшийся как Bombardier CSeries. В эксплуатации самолеты этого семейства находятся с 2016 года.
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