Самым важным эпизодом пятидневных слушаний было выступление посла США в Евросоюзе Гордона Сондленда.

Посол подтвердил, что Дональд Трамп добивался от нового президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот объявил о начале расследования в отношении потенциального соперника Трампа на президентских выборах, бывшего вице-президента Джо Байдена.

В то же время и Сондленд, и другие свидетели, выступавшие в комитете, не показывали никаких документов или записей, а их устные показания республиканцы и демократы в Конгрессе будут толковать в соответствии с партийной принадлежностью — что они и делали в том числе уже по ходу слушаний.

Пресс-секретарь Белого дома в четверг заявила, что свидетели на слушаниях об импичменте "слишком полагаются на собственные впечатления, предположения и мнения".

Что мы услышали от свидетелей, выступавших в комитете по разведке, по пунктам:

1. Трамп действительно требовал расследования против Байдена





Посол Гордон Сондленд подтвердил, что Трамп через своего соратника и юриста Руди Джулиани и других представителей США, работавших с Украиной, добивался от Владимира Зеленского заявления о начале (возобновлении) расследования против Джо Байдена и его сына Хантера по делу фирмы "Бурисма".

В этом и обвиняют Трампа конгрессмены от Демократической партии, инициировавшие процедуру импичмента, а именно — в том, что он пытался втянуть руководство другой страны во внутреннюю политику США, шантажируя при этом Украину задержкой военной помощи на сумму в 391 млн долларов.

Посол Сондленд утвердительно ответил на вопрос, была ли связана задержка помощи с вопросом о Байденах, но подчеркнул, что это — лишь его предположение.

По словам Сондленда, Руди Джулиани по указанию Трампа добивался от Зеленского именно заявления о том, что Украина начнет расследование против Байденов, а не самого расследования.

То есть для президента было важно бросить тень на соперника.

Джулиани в телеинтервью в четверг сказал, что никогда не обсуждал с украинцами вопрос о военной помощи.

2. Кто давил на Зеленского





Если до слушаний можно было предположить, что Трамп добивался от Зеленского этой услуги в одиночку, по телефону, либо при участии только Руди Джулиани, то на слушаниях прозвучали заявления о том, что в это предприятие были втянуты многие видные фигуры.

Во-первых, из показаний Гордона Сондленда следует, что в этом участвовал он сам. Кроме того, Сондленд несколько раз заверил, что о его действиях знал госсекретарь Майк Помпео.

А политический советник посольства США в Киеве Дэвид Холмс, выступавший в самом конце слушаний, добавил, что президента США на Украине представляли "три амиго" — Сондленд, министр энергетики Рик Перри и спецпосланник Курт Волкер, и все трое добивались расследования против Байдена.

3. Версия об украинском вмешательстве





Бывший директор по делам России и Европы в Совете национальной безопасности Фиона Хилл выступила с резкой отповедью конгрессменам-республиканцам, которые вслед за Трампом и Джулиани заявляют, что попытки повлиять на исход выборов президента США в 2016 году исходили из Украины, а не из России.

По словам Хилл, эту версию раскручивают российские спецслужбы. "Я прошу вас не распространять политически мотивированную ложь, которая так очевидно играет на руку России", — обратилась Хилл к республиканцам.

Трамп и затем Джулиани развивали украинскую версию по двум направлениям.

Первая линия заключалась в том, что украинцы в 2016 году опубликовали поддельный компромат на руководителя штаба кандидата Трампа Пола Манафорта, пытаясь помочь сопернице Трампа Хиллари Клинтон.

Но Манафорт в прошлом году сам признался в том, о чем говорилось в тех документах: что он получил от Партии регионов тогдашнего президента Украины Виктора Януковича не менее 11 млн долларов.

Вторая теория заговора, которую до сих пор развивают Джулиани и Трамп, заключается в том, что компания CrowdStrike, которая помогала в расследовании взлома серверов Демократической партии, принадлежит украинскому магнату и на самом деле не обнаружила следы взлома российскими спецслужбами, а сама фальсифицировала эти следы, чтобы ФБР смогла обвинить Россию.

Оппоненты Трампа говорят, что эти заявления — просто ложь от начала до конца.

Москве эти споры явно нравятся. "Слава богу, нас теперь уже никто не обвиняет, что мы вмешиваемся в выборы в Соединенных Штатах, теперь Украину обвиняют", — заявил в среду президент России Владимир Путин.

4. Приглашения американца на пост министра обороны Украины





Сотрудник Совета национальной безопасности (СНБ) США, подполковник Александр Виндман, выступавший на слушаниях 19 ноября, сказал, что соратник Зеленского, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины трижды предлагал ему стать министром обороны страны.

Виндман заверил, что отклонил предложения и доложил о них руководству.

Насколько серьезны были эти предложения, по ходу слушаний понять было трудно.

Во всяком случае, подполковник Виндман сказал, что это все выглядело довольно комично, а Александр Данилюк заявил изданию Daily Beast, что это предложение было шуткой и на самом деле они говорили об этом только один раз.

Александр Семенович Виндман родился в Украинской ССР, но еще трехлетним ребенком, в 1979 году, уехал с отцом в США.

5. Веселый и обаятельный Зеленский





Дипломат Дэвид Холмс рассказал, что после встречи с советником Зеленского Андреем Ермаком посол Сондленд позвонил из ресторана Трампу и по ходу разговора заверил того: "Президент Зеленский любит твою задницу".

До того об этой фразе, о которой стало известно уже некоторое время назад, конгрессмены спросили и самого Сондленда. "Звучит похоже, я и вправду мог такое сказать, — подтвердил Сондленд. — Мы с президентом Трампом так и разговариваем".

Впрочем, это не новость, что политики и дипломаты в частных беседах разговаривают иначе, чем в публичных выступлениях. Тем более если речь не о профессиональных политиках и дипломатах, а о старых бизнесменах-девелоперах, каковыми являются и Трамп, и Сондленд.

И в то же время, несмотря на эту грубую характеристику, Сондленд сказал на слушаниях, что Зеленский всем понравился. По словам посла, он показался американцам "умным, веселым и обаятельным", и они хотели добиться для него скорейшей встречи с Трампом, чтобы президенты нашли общий язык в личном общении.