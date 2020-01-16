Конгресс США проголосовал за передачу статей импичмента президента в Сенат. Это дает старт процессу, в результате которого будет решено, сохранит ли Дональд Трамп свой пост. Ожидается, что слушания начнутся уже на следующей неделе.
JAV Senatas
© AFP / Scanpix

Голосование о передаче статей обвинения в Сенат прошло почти через месяц после того, как Палата представителей объявила импичмент президенту Соединенных Штатов.

Решение об утверждении формальных обвинений, впрочем, не означает отстранение главы государства от власти - решение об этом должен принять Сенат.

Результаты голосования, прошедшего в среду, не стали неожиданностью: за передачу в верхнюю палату статей обвинения проголосовали все демократы, за исключением представителя штата Миннесота Коллина Питерсона. Против - все без исключения республиканцы в Палате представителей, так что итоговый "счет" составил 228 голосов против 193.

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Еще до начала голосования спикер Палаты представителей назначила так называемых "менеджеров", которые будут представлять сторону обвинения во время слушаний в Сенате.

Группу возглавит глава комитета Конгресса по разведке Адам Шифф. В числе представителей - руководитель юридического комитета Джеррольд Надлер, а также законодатели Зои Лофгрен, Хаким Джеффрис, Вэл Демингс, Джейсон Кроу и Сильвия Гарсиа.

Когда начнутся слушания в Сенате
Вечером в среду представители обвинения должны провести совещание с участием спикера Палаты представителей, чтобы окончательно утвердить текст статей импичмента в отношении Трампа.

Президента США обвиняют в злоупотреблении служебным положением и попытках воспрепятствовать работе Конгресса.

На следующий день, в четверг, статьи обвинения будут официально представлены в Сенате. Одновременно сенаторы должны принести присягу, обязавшись "непредвзято" рассмотреть предъявленные президенту США обвинения. Председательское место на процессе займет глава Верховного суда США Джон Робертс.

По словам лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла, заседания могут начаться уже в следующий вторник, 21 января.

В среду Дональд Трамп вновь назвал результаты голосования в Палате представителей "чушью", призвав республиканцев в Конгрессе выступить в его защиту.

Отвечая на вопросы журналистов во время церемонии подписания нового торгового соглашения с Китаем в Белом доме, президент США обратился к республиканским конгрессменам с призывом вернуться на Капитолийский холм.

"Я бы предпочел, чтобы вы сейчас голосовали, а не сидели здесь, ожидая, когда я вас представлю, - сообщил Дональд Трамп. - Там у них происходят бредовые события, давайте ими займемся".

Новые доказательства

Для отстранения президента США от власти требуются голоса двух третей членов Сената. Но сейчас большинство в верхней палате принадлежит республиканцам, и даже самые последовательные сторонники импичмента уверены в том, что в результате слушаний Сенат примет решение об оправдании президента.

По мнению спикера Палаты представителей, пауза продолжительностью почти в месяц, взятая демократами после голосования по импичменту, позволила оппонентам президента собрать новые документы, свидетельствующие о том, что глава государства нарушил закон.

"Время было на нашей стороне, и это позволило нам собрать дополнительные доказательства, инкриминирующие президента", - пояснила Нэнси Пелоси.

В числе новых документов, которые будут переданы в Сенат - копия письма личного адвоката президента Рудольфа Джулиани, в котором подтверждается, что глава Белого дома знал о попытках юриста получить компромат на своего вероятного противника на выборах 2020 года, экс-вице-президента США Джо Байдена, и одобрил личную встречу адвоката с лидером Украины.

Документы включают в себя и копию письма, которое Джулиани отправил Владимиру Зеленскому.

"Являясь личным представителем Президента Трампа, с его разрешения и по его поручению, я требую встречи вами в следующий понедельник, 13 мая, или во вторник. 14 мая", - написал Джулиани.

Республиканцы в Конгрессе, и сам президент Трамп, неоднократно утверждали, что глава Соединенных Штатов ничего не знал о действиях собственного личного адвоката. Но новые документы доказывают, что Рудольф Джулиани действовал по поручению и с разрешения президента.

Еще одним доказательством нарушения президентом США правил финансирования избирательной кампании могут стать файлы и документы, предоставленные выходцем из СССР Львом Парнасом.

Он согласился сотрудничать со следствием, и предоставил стороне обвинения не только файлы, сохраненные в собственном телефоне, но и другие документы.

В их числе - записка, составленная Парнасом, о том, что президент Зеленский обязан объявить о начале расследования в отношении Джо Байдена.

"Заставьте Зеленского объявить, что дело Байдена будет расследовано", - гласит записка.

Также в документах упоминается, что Парнас и Джулиани следили за послом США на Украине Мэри Йованович, отставки которой они добивались. Кто именно осуществлял эту слежку, пока не известно.

Йованович была отправлена в отставку весной прошлого года после того, как руководство Госдепартамента сообщило ей о том, что она "не нравится президенту США".

В переписке с Парнасом в это же время претендент на должность члена Конгресса и сторонник Трампа Роберт Хайд написал: "Вот как. Не могу поверить, что Трамп до сих пор не уволил эту суку. Я бы сделал это немедленно".

После этого Хайд отправил несколько сообщений, в которых говорилось, что сотрудники Джулиани отслеживали, где именно находится посол США.

"Они готовы помочь, если мы/вы согласитесь на объявленную цену", - написал он.

В одном из публичных выступлений Дональд Трамп заявил, что посол Йованович - это "плохая новость", и призвал к отставке дипломата.

Согласно прогнозам, новые свидетельства вряд ли повлияют на исход процесса в Сенате.

Лидеры республиканцев неоднократно заявляли, что не собираются отказывать президенту в поддержке, и не готовы отстранить его от власти.

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