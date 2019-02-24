Император Японии отмечает 30 лет пребывания на престоле

Император Японии Акихито в воскресенье отмечает 30 лет пребывания на престоле. По случаю этой знаменательной даты в Национальном театре Японии в Токио прошла государственная торжественная церемония, передает ТАСС.
Japonijos imperatorius Akihito ir imperatorienė Michiko
© Sipa / Scanpix

"Мы проводим эту церемонию, чтобы вместе с народом отпраздновать эту знаменательную дату", - отметил во вступительном слове премьер-министр Японии Синдзо Абэ. По его словам, все эти годы император Акихито выступал как символ сплоченности и единства японского народа. Премьер-министр особенно подчеркнул роль императора в поддержке пострадавших от стихийных бедствий жителей страны.

Император Акихито взошел на престол 7 января 1989 года после смерти своего отца Хирохито. 30-я годовщина смерти предыдущего монарха также отмечалась в Японии памятной церемонией, которая прошла в Мавзолее Мусасино в городе Хатиодзи (префектура Токио) в прошлом месяце.

В соответствии с собственным пожеланием император Акихито отречется от престола 30 апреля этого года из-за преклонного возраста и состояния здоровья.

На этот счет был принят специальный закон разового действия, поскольку действующее законодательство требует от монарха выполнять свои обязанности пожизненно. Однако просьба Акихито в порядке исключения была выполнена, поскольку население Японии, по данным опросов общественного мнения, с большим пониманием отнеслось к его намерению.

Акихито - первый японский император, возведенный на престол в соответствии с послевоенной пацифистской конституцией. Он станет первым монархом в истории страны, который добровольно отречется от трона.

1 мая преемником Акихито станет его старший сын - 59-летний принц Нарухито.

NEWSru.com
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