Император Японии отмечает 30 лет пребывания на престоле

"Мы проводим эту церемонию, чтобы вместе с народом отпраздновать эту знаменательную дату", - отметил во вступительном слове премьер-министр Японии Синдзо Абэ. По его словам, все эти годы император Акихито выступал как символ сплоченности и единства японского народа. Премьер-министр особенно подчеркнул роль императора в поддержке пострадавших от стихийных бедствий жителей страны.
Император Акихито взошел на престол 7 января 1989 года после смерти своего отца Хирохито. 30-я годовщина смерти предыдущего монарха также отмечалась в Японии памятной церемонией, которая прошла в Мавзолее Мусасино в городе Хатиодзи (префектура Токио) в прошлом месяце.
В соответствии с собственным пожеланием император Акихито отречется от престола 30 апреля этого года из-за преклонного возраста и состояния здоровья.
На этот счет был принят специальный закон разового действия, поскольку действующее законодательство требует от монарха выполнять свои обязанности пожизненно. Однако просьба Акихито в порядке исключения была выполнена, поскольку население Японии, по данным опросов общественного мнения, с большим пониманием отнеслось к его намерению.
Акихито - первый японский император, возведенный на престол в соответствии с послевоенной пацифистской конституцией. Он станет первым монархом в истории страны, который добровольно отречется от трона.
1 мая преемником Акихито станет его старший сын - 59-летний принц Нарухито.
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