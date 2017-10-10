"Достоверно установлено, что руководство ФСБ вместе с представителями криминального мира России подготовили меры для устранения важного свидетеля по делу бывшего украинского президента Виктора Януковича", — заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Ситуацию вокруг расследования убийства Deutsche Welle комментирует один из главных свидетелей по этому делу, живущий на Украине экс-депутат российской Думы Илья Пономарев. Он первым сообщил в твиттере о гибели Вороненкова, застреленного около киевского отеля "Премьер Палас": "Он шел на встречу со мной. Нет слов". По мнению Пономарева, Россия должна помочь в расследовании этого преступления, иначе получится, что она покрывает убийц.

DW: Как вы оцениваете версию генпрокуратуры Украины, подозревающей криминального авторитета Тюрина в организации убийства Дениса Вороненкова?

Илья Пономарев: Я считаю, что она эта версия соответствует действительности. Я видел доказательства, которые собраны в этом деле, и мне эта причастность кажется абсолютно доказанной.

- На каком основании вам предоставляли возможность знакомиться с материалами этого дела?

- Я свидетель, который официально проходит по делу об убийстве Дениса и активно помогал в расследовании, чтобы довести его до конца. Конечно, я не видел всего уголовного дела, мне показывали часть его. Но некоторыми документами со мной делились, чтобы оценить их достоверность и получить новую информацию, как обычно следствие делает. На сайте прокуратуры опубликован материал, где по шагам расписано, кто, что и почему и какие представлены доказательства.

- Есть ли личный мотив для организации убийства у Владимира Тюрина, который ранее был гражданским мужем жены Вороненкова Марии Максаковой?

- Личных мотивов, ревности или мести, я не вижу. Они разошлись с Марией 8 лет назад и с тех пор нормально общались, у них общие дети. Тюрин нормально общался в свое время и с Денисом Вороненковым. Если бы был такой объем ненависти, за что и убить можно, это проявилось бы.

Скорее всего был кто-то, кто попросил Тюрина организовать это преступление, а для него эти вещи не являются исключением. Может и сыграл на личных чувствах, но они не были сами по себе основанием для убийства — это наверняка.

- А кто по-вашему мог попросить организовать убийство Вороненкова?

- О возможных заказчиках сегодня говорилось в генпрокуратуре Украины. Но раньше сам Денис Вороненков неоднократно называл имя бывшего генерала ФСБ Олега Феоктистова. Это бывший вице-президент компании "Роснефть", у которого были давние личные счеты с Денисом, связанные с расследованием дел по контрабанде, которые вел в свое время Вороненков.

У Феоктистова возникли личные сложности, его уволили из "Роснефти" за дело Улюкаева, а также в связи с расследованием Навального "Он вам не Димон". Феоктистову нужна была какая-то реабилитация, громкий поступок, который оценят там, наверху.

Пока это только предположение, нет прямых улик, а только косвенные. Поэтому сейчас задача для украинского правосудия допросить организатора преступления Тюрина, чтобы выйти на непосредственного заказчика.

- Чем грозило генералу ФСБ Феоктистову то, что Вороненков остался бы в живых. Что такого мог рассказать беглый экс-депутат из того, что еще не было рассказано?

- Я считаю, что более важным мотивом является не угроза дальнейших разоблачений, а карьерная ситуация, в которую попал Феоктистов. Ему нужно было отметиться, оказать некую услугу — наказать предателя Вороненкова. Мы же видим, как это убийство используется российской пропагандой. Это явное послание российской элите — так будет с каждым.

Денис как раз создавал на Украине Центр расследований финансовых преступлений, это был его личный проект, его идея и его информация. Сейчас эта работа не ведется. А это вопрос важный и для Украины, поскольку именно контрабанда финансирует войну на востоке страны.

- Означает ли это то, что теперь "репутация" генерала ФСБ Феоктистова восстановлена в глазах высшего руководства?

- Это уже произошло. Хронология событий такова — 1 марта Феоктистов был уволен из "Роснефти", 4 марта был размещен заказ на убийство Вороненкова, эта дата была озвучена Генпрокуратурой Украины. 23 марта Вороненкова убили, а 1 апреля Феоктистова вернули на должность замглавы экономической службы ФСБ.

Но его имя всплыло по делу об убийстве Вороненкова. Ведь "дело" было сделано грязно. Охранник смог застрелить нападавшего, плюс публикации, связанные с Феоктистовым вокруг расследований по делу Улюкаева и публикаций Навального. В СМИ начался шум, в итоге Феоктистова в августе отправили на пенсию. То есть, он просуществовал в ФСБ еще полгода, но Путин приказ о его назначении на другую должность не подписал.

- Генпрокуратура Украины заявила, что направит в Россию запрос на экстрадицию подозреваемого Владимира Тюрина. Сотрудничают ли украинское и российское ведомства в разбирательстве этого дела?



- Насколько я знаю, никакого сотрудничества нет. В России открыто свое уголовное дело по поводу убийства Вороненкова. Что до экстрадиции, то с правовой точки зрения есть "серый" момент. Подозреваемый Тюрин является гражданином Казахстана, российское гражданство он получил значительно позже, оно для него второе.

В этой ситуации, если запрос на экстрадицию будет сформулирован на гражданина Казахстана, в принципе Российская Федерация должна урегулировать этот вопрос. Шансов на это немного, но в России как минимум должны задержать Тюрина и допросить его на основании тех материалов, которые придут из украинской прокуратуры. Если в России это не будет сделано, то фактически она подпишется под тем, что покрывает убийц.