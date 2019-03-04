Пользовательница твиттера из Москвы Катя Павлюченко отправила поздравление главе компании SpaceX Илону Маску по случаю успешного запуска космического корабля Crew Dragon и его стыковки с Международной космической станцией. Об этом пишет Meduza.
Elonas Muskas
© Reuters

В своем твите, написанном по-английски, она также посетовала на то, что "Роскосмос" вряд ли поздравит своих конкурентов из SpaceX с этим событием.

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"Не думаю, что Рогозин или Роскосмос поздравят вас, они никогда так не делают, и это расстраивает. Поэтому позвольте заверить вас, что все космические энтузиасты из России рады наблюдать успешную стыковку Crew Dragon и шлют поздравления всей вашей команде".

Маск неожиданно ответил Павлюченко, поблагодарив ее по-русски.

Американский бизнесмен не впервые демонстрирует свои познания в русском языке. Недавно он отреагировал на шуточный твит телеканала НТВ словами "хаха офигенно".

Тем временем в твиттере "Роскосмоса" появились поздравления на русском и английском "коллегам из NASA" с успешной миссией "нового корабля". SpaceX и Crew Dragon в поздравлениях не упоминаются.

Crew Dragon — первый частный космический корабль, сумевший пристыковаться к Международной космической станции. До сих пор доставкой экипажей на МКС занимались только российские "Союзы".

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