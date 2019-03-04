В своем твите, написанном по-английски, она также посетовала на то, что "Роскосмос" вряд ли поздравит своих конкурентов из SpaceX с этим событием.

"Не думаю, что Рогозин или Роскосмос поздравят вас, они никогда так не делают, и это расстраивает. Поэтому позвольте заверить вас, что все космические энтузиасты из России рады наблюдать успешную стыковку Crew Dragon и шлют поздравления всей вашей команде".

Маск неожиданно ответил Павлюченко, поблагодарив ее по-русски.

Спасибо за добрые слова!— Elon Musk (@elonmusk) March 3, 2019

Американский бизнесмен не впервые демонстрирует свои познания в русском языке. Недавно он отреагировал на шуточный твит телеканала НТВ словами "хаха офигенно".

Тем временем в твиттере "Роскосмоса" появились поздравления на русском и английском "коллегам из NASA" с успешной миссией "нового корабля". SpaceX и Crew Dragon в поздравлениях не упоминаются.

Роскосмос поздравляет @NASA с успешной стыковкой нового корабля и подчеркивает, что безопасность полетов должна быть безукоризненной. Госкорпорация приветствует развитие взаимоотношений в области освоения космоса и выражает уверенность, что сотрудничество будет развиваться pic.twitter.com/xI6dHWXKUF— РОСКОСМОС (@roscosmos) March 3, 2019

Crew Dragon — первый частный космический корабль, сумевший пристыковаться к Международной космической станции. До сих пор доставкой экипажей на МКС занимались только российские "Союзы".