В своем твите, написанном по-английски, она также посетовала на то, что "Роскосмос" вряд ли поздравит своих конкурентов из SpaceX с этим событием.
SpaceX Crew Dragon has docked with International @Space_Station pic.twitter.com/CccsItLLvJ— Elon Musk (@elonmusk) March 3, 2019
"Не думаю, что Рогозин или Роскосмос поздравят вас, они никогда так не делают, и это расстраивает. Поэтому позвольте заверить вас, что все космические энтузиасты из России рады наблюдать успешную стыковку Crew Dragon и шлют поздравления всей вашей команде".
Маск неожиданно ответил Павлюченко, поблагодарив ее по-русски.
Спасибо за добрые слова!— Elon Musk (@elonmusk) March 3, 2019
Американский бизнесмен не впервые демонстрирует свои познания в русском языке. Недавно он отреагировал на шуточный твит телеканала НТВ словами "хаха офигенно".
Тем временем в твиттере "Роскосмоса" появились поздравления на русском и английском "коллегам из NASA" с успешной миссией "нового корабля". SpaceX и Crew Dragon в поздравлениях не упоминаются.
Роскосмос поздравляет @NASA с успешной стыковкой нового корабля и подчеркивает, что безопасность полетов должна быть безукоризненной.
Госкорпорация приветствует развитие взаимоотношений в области освоения космоса и выражает уверенность, что сотрудничество будет развиваться pic.twitter.com/xI6dHWXKUF— РОСКОСМОС (@roscosmos) March 3, 2019
Crew Dragon — первый частный космический корабль, сумевший пристыковаться к Международной космической станции. До сих пор доставкой экипажей на МКС занимались только российские "Союзы".
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