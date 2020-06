Илон Маск ответил Дмитрию Рогозину: "Батут работает"

На пресс-конференции после запуска – первого пилотируемого пуска космического корабля, проведённого Соединёнными Штатами с 2011 года после завершения полётов челноков "Спейс шаттл", – директора НАСА Джеймса Брайденстайна и Илона Маска спросили, получили ли они какое-либо сообщение от коллег из России. Брайденстайн ответил, что видел заявление Рогозина с поздравлениями и отметил, что "они верят в сотрудничество, и я думаю, оно останется крепким".

После этого Маск сказал: "Батут работает" – и рассмеялся, как и глава НАСА, Маск добавил: "Это внутренняя шутка".

Musk is trolling the head of ROSKOSMOS @Rogozin who stated that without Russia US will need to use a trampoline to launch astronauts to ISS pic.twitter.com/ULtvL6tjFq