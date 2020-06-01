Илон Маск ответил Дмитрию Рогозину: "Батут работает"

На пресс-конференции после запуска – первого пилотируемого пуска космического корабля, проведённого Соединёнными Штатами с 2011 года после завершения полётов челноков "Спейс шаттл", – директора НАСА Джеймса Брайденстайна и Илона Маска спросили, получили ли они какое-либо сообщение от коллег из России. Брайденстайн ответил, что видел заявление Рогозина с поздравлениями и отметил, что "они верят в сотрудничество, и я думаю, оно останется крепким".
После этого Маск сказал: "Батут работает" – и рассмеялся, как и глава НАСА, Маск добавил: "Это внутренняя шутка".
Musk is trolling the head of ROSKOSMOS @Rogozin who stated that without Russia US will need to use a trampoline to launch astronauts to ISS pic.twitter.com/ULtvL6tjFq— Killzone Kid (@Killzone_Kid) May 31, 2020
Высказывание Рогозина, о котором вспомнил Маск, было сделано в 2014 году. Тогда Рогозин, после того как США ввели против России санкции в ответ на аннексию Крыма, написал в твиттере, что Россия в ответ может отказаться доставлять американских астронавтов на МКС, а для попадания на станцию посоветовал им в таком случае воспользоваться батутом.
Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута http://t.co/8zGQhr9GVi— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) April 29, 2014
Американские астронавты, однако, продолжали пользоваться российскими кораблями "Союз".
Запуск "Крю Дрэгон" с двумя американскими астронавтами на борту – итоговая проверка технологий SpaceX, и если она завершится успешно, полеты "Крю Дрэгона" к МКС станут регулярными и, следовательно, американские астронавты перестанут нуждаться в "Союзах".
Ракета "Фалькон 9" с космическим кораблём стартовала 30 мая в 15.22 по местному времени. Первая ступень ракеты успешно вернулась обратно – её посадили на плавучую платформу в Атлантическом океане. Стыковка корабля, выведенного на орбиту, с МКС должна состояться сегодня.
На запуске присутствовали президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс. Выступая после запуска, Трамп заявил, что Америка должна во всём быть первой – и в космосе, и на Земле. По словам Трампа, Соединённые Штаты готовы вернуться на Луну, основать там постоянную базу и начать подготовку к пилотируемому полёту на Марс. "Первой женщиной на Луне будет американка", – пообещал Трамп.
И президент, и вице-президент затронули тему беспорядков, которые происходят в эти дни в различных городах США в связи с гибелью в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, задержанного полицией. Трамп выразил надежду, что успешный запуск космического корабля вдохновит всех американцев после пережитых трагедий.
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