The Boring Company is building a watchtower in LA out of dirt bricks & we need a knight to yell insults at people in a French accent https://t.co/VChOVXXVaz— Elon Musk (@elonmusk) November 15, 2018
«The Boring Company строит сторожевую башню в Лос-Анджелесе из грязных кирпичей, и нам нужен рыцарь с французским акцентом, который будет громко оскорблять людей».
Неизвестно, пошутил ли Маск или The Boring Company действительно построит сторожевую башню. Предприниматель прикрепил к твиту ссылку на сайт компании, где в списке вакансий действительно можно обнаружить «Стражника башни». Отмечается, что позиция будет доступна только два дня.
Глава The Boring Company также опубликовал изображение сторожевой башни, вероятно, в качестве примера будущего строения компании.
Not much but it is ours pic.twitter.com/gx2l84M3f7— Elon Musk (@elonmusk) November 15, 2018
Япония пообещала не размещать военные базы США на Южных Курилах, если Россия их ей наконец передаст (17)
Если Японии передадут часть российских южных...
США тайно предъявили обвинения Ассанжу (2)
По сообщению WikiLeaks , американские прокуроры случайно...
Илон Маск открыл вакансию "рыцаря сторожевой башни"
Илон Маск рассказал в Twitter , что его компания The Boring Company...
СМИ: лидер КНДР присутствовал на испытаниях нового тактического оружия (2)
Лидер КНДР Ким Чен Ын лично проинспектировал...
Тереза Мэй: Второго референдума по "Брекзиту" не будет (1)
Британский премьер заявила, что добилась наилучшего...
TOP новостей
Литовские предприниматели: цены в стране снизить невозможно (127)
Валдас Чейлутка и Саулюс Юркус, которые больше 19 лет...
Число бастующих учреждений растет, сторонников забастовки приглашают в Вильнюс (24)
Число бастующих учреждений выросло до 105. Точный список...
Неожиданная находка: в Вильнюсе археологи нашли фундамент мистического храма (4)
В Вильнюсе археологи обнаружили фундамент храма, о...
В рейтингах кандидатов в президенты – последняя загадка (83)
В рейтингах кандидатов в президенты на второе место...
Никаких изменений: в Литву по-прежнему везут подержанные дизельные автомобили (18)
В основном дизельные автомобили 11,3 лет – так выглядят...