Генеральный директор компании Tesla Илон Маск в понедельник, 23 ноября (24 ноября мск), обогнал основателя Microsoft Билла Гейтса в рейтинге миллиардеров по версии Bloomberg. Таким образом, Маск стал вторым богатейшим человеком в мире - после владельца Amazon Джеффа Безоса.

Рост курса акций Tesla на 6,5% привел к тому, что состояние Маска за один день увеличилось на 7,2 млрд - до 127,9 млрд долларов. С начала года доходы предпринимателя выросли на 100,3 млрд долларов.

Состояние Билла Гейтса Bloomberg оценивает в 127,7 млрд долларов. Как отмечает dpa, эта цифра была бы значительно выше, если бы Гейтс не тратил большое количество денег на благотворительность.

Лидер списка миллиардеров Джефф Безос обладает состоянием в 182 млрд долларов.

Илон Маск, как и Безос, - крупный акционер собственной компании и поэтому выигрывает, прежде всего, от роста своих акций на бирже. Так, акции Tesla за последние 12 месяцев выросли на 675 процентов.

Биржевая стоимость концерна Tesla составляет почти 500 млрд долларов. И поэтому, несмотря на относительно низкие производственные показатели и скромную прибыль, Tesla в настоящий момент - самый высоко котирующийся автопроизводитель в мире.