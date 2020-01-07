IKEA заплатит 46 млн долларов за смерть 2-летнего мальчика

Соглашение с IKEA было достигнуто в результате судебной тяжбы, которая началась после гибели в городе Буена Парк, Калифорния двухлетнего Джозефа Дудека в 2017 году. Об этом сообщили во вторник, 7 января, информационные агентства со ссылкой на представителей родителей мальчика и самой IKEA.

Ребенок скончался от травм, полученных от падения комода Malm весом 32 килограмма. Семья обратилась в суд, обвинив производителя в том, что он знал о рисках опрокидывания своей мебели, но не предупредил потребителей, что прикреплять комод к стене обязательно.

Сумма, которую шведский мебельный концерн согласился выплатить, 46 миллионов долларов, стала известна американской прессе, в официальном заявлении компании она не называется. Соглашение обязывает IKEA также приложить больше усилий для информирования потребителей об угрозах опрокидываний мебели и об отзыве всех, проданных в США, комодов серии Malm, о котором было объявлено на странице американского подразделения компании еще в 2016 году.

По данным самой шведской компании на лето 2016 года, только в Соединенных Штатах было продано более 17 миллионов комодов MALM. IKEA сообщает о 186 известных ей случаях опрокидывания этих комодов, включая 91 инцидент, когда пострадали дети. В 8 случаях это привело к смерти. Отзыв комодов серии Malm действует только на американском рынке. В остальных странах эти предметы мебели по-прежнему продаются.

Семья погибшего Джозефа Дудека приняла решение, что пожертвует 1 миллион долларов из общей суммы организации, которая добивается более строгого тестирования предметов мебели.