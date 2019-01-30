Россияне, осужденные в Украине за участие в войне на Донбассе, просят обменять их на украинских политзаключенных в России и написали письма с соответствующими просьбами президенту РФ Владимиру Путину. Об этом пишет "Новая газета".
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Издание опубликовало три письма российских военных, отбывающих наказание в украинских тюрьмах.

"Я, Егоров Сергей Геннадьевич, <…> уроженец Российской Федерации Свердловской области <…>. Я был взят в плен 14 апреля 2017 г. в ночное время вооруженными силами Украины <…> Меня обвиняют в том, что я являюсь стрелком ВС ДНР [Вооруженных сил Донецкой Народной республики] 5 ОМСБ [отдельный мотострелковый батальон] 1 рота 2 взвод 2 отделения, я действительно являюсь добровольцем, прибыл выполнить свой патриотический долг", - говорится в одном из писем.

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Авторы всех трех писем пишут, что за время пребывания в тюрьмах у них ухудшилось здоровье, а квалифицированная медицинская помощь россиянам не предоставлялась. Все эти письма заканчиваются примерно одинаково.

"Исходя из вышеизложенного, прошу Вас, Владимир Владимирович, помочь, посодействовать в решении вопроса по моему переводу в РФ или организовать и осуществить возможный обмен заложников и военнопленных граждан РФ на политических заключенных, пленных граждан Украины, находящихся в тюрьмах РФ. Примите, пожалуйста, все необходимые меры по возвращению нас, граждан РФ, находящихся в тюрьмах Украины, к себе на Родину", - отмечает издание.

Соответствующие просьбы Путину отправили 22 россиян, заключенных в украинских тюрьмах.

Как отмечает "Новая", эти письма были написаны еще в августе 2018 года и сразу же переданы российской стороне по дипломатическим каналам.

В то же время в России не ответили ни на одно из писем.

"Никто так и не заинтересовался судьбой соотечественников, к ним не поехали консулы, им не стали слать передачи и писать письма, никто не связался с их родственниками, Россия продолжала играть в "ихтамнетов" на всех уровнях", - заключает издание.

Украинская правда
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