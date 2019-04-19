"Игра престолов" в политике: HBO снова просит Трампа не использовать символику сериала

18 апреля в официальном "Твиттере" президента появился коллаж, на котором виден силуэт Трампа в облаке тумана. Картинка сопровождается подписью, набранной шрифтом из "Игры престолов".
"Игра окончена". Для ненавистников и левых радикальных демократов: Никакого сговора. Никакого воспрепятствования (правосудию)", - гласит подпись.
18 апреля 2019 г.
Вскоре после публикации твита пресс-служба телеканала, выпускающего сериал, отреагировала на картинку с возмущением.
"Хотя мы можем понять большой интерес к "Игре престолов", особенно сейчас, когда выходит последний сезон, мы все же хотели бы, чтобы наша интеллектуальная собственность не использовалась в политических целях", - говорится в заявлении HBO.
Трамп ранее уже дважды обращался к тематике "Игры престолов".
В начале января он выложил в своем "Инстаграме" фотоколлаж о строительстве стены на границе с Мексикой, в котором использовал слоган "The Wall Is Coming" ("Стена близко"), написанный фирменным шрифтом из сериала. Фраза из "Игры престолов" звучит как "Зима близко".
За два месяца до этого президент в таком же стиле объявил в "Твиттере" о возобновлении санкций против Ирана: в фотоколлаже использовался тот же самый мем, но на этот раз он превратился во фразу: "Sanctions are coming" ("Санкции близко").
2 ноября 2018 г.
В ответ на это Иранский генерал Касем Сулеймани опубликовал в "Инстаграме" свою фотографию, также стилизованную под постер "Игры престолов". Его коллаж в "Инстаграме" сопровождался подписью: "I will stand against you" (можно перевести как "Тебе меня не сломить"). Позднее эта публикация была удалена.
В ноябре же HBO в первый раз призвал президента воздержаться от политического использования своего сериала.
"Мы не были в курсе этого сообщения и предпочли бы, чтобы наши товарные знаки не присваивались ради политических целей", - говорилось в заявлении талеканала.
Премьера восьмого сезона "Игры престолов" состоялась 14 апреля. Создатели сериала говорят, что это последний сезон популярной франшизы.
Первый сезон сериала вышел в 2011 году. За семь лет "Игра престолов" стала одним из самых крупнобюджетных проектов на современном телевидении и самым дорогостоящим сериалом в жанре фэнтези.
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