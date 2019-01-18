В статье указано о том, что боевики заложили взрывчатку в многоэтажку, расположенную по адресу улица Карла Маркса, 164 "между третьим и десятым этажом" и утром 31 декабря привели ее в действие. "Свое долгое молчание на эту тему группировка объясняет соображениями безопасности устроивших теракт. Никаких подробностей, кроме общеизвестных, в своей статье джихадисты не приводят. При этом они цитируют заявления российских властей о том, что никаких следов взрывчатки найдено не было", - пишут авторы Directorate 4.

Напомним, обрушение подъезда жилого дома в Магнитогорске произошло рано утром 31 декабря. Под обломками дома погибли 39 человек. По официальной версии, речь идет о взрыве бытового газа, однако местные издания уже вечером 2 января сообщили, что это мог быть теракт. При этом обрушение многоэтажки связали с последующим взрывом микроавтобуса "ГАЗель" 1 января, в результате которого погибли три человека.

В интернете появилась информация, что "ГАЗель" якобы вспыхнула при задержании предполагаемых террористов, которые могут быть причастны к взрыву дома. В Сети также было опубликовано видео горящей маршрутки, на котором слышна стрельба и взрывы.

В Следственном комитете после трех недель расследования так и не назвали основную версию произошедшего. Однако там неоднократно заявляли, что при разборе завалов дома не обнаружено следов взрывчатых веществ. Между тем источники Znak.com в правоохранительных органах сообщали, что взрыв мог быть терактом, который связан с последующим взрывом "газели" и эвакуацией жителей домов на проспекте Ленина.

Znak.com направил неделю назад в СК РФ 14 вопросов о расследовании, но ответов не получил.

По информации "Медузы", приоритетной версией обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске 31 декабря остается взрыв бытового газа, рассказали в Следственном комитете после того, как ответственность за взрыв взяло на себя "Исламское государство".

"Подчеркну, что следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых с места происшествия фрагментах экспертами и криминалистами не обнаружено", — сказала представитель ведомства Светлана Петренко. Она призвала "не доверять сообщениям террористических организаций".