Запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство" ответственна за взрыв дома в Магнитогорске. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на Telegram-канал Directorate 4 и SITE Intelligence Group. Они, в свою очередь, ссылаются на публикацию еженедельной арабской газеты Al Naba, которая приводит информацию источника.
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В статье указано о том, что боевики заложили взрывчатку в многоэтажку, расположенную по адресу улица Карла Маркса, 164 "между третьим и десятым этажом" и утром 31 декабря привели ее в действие. "Свое долгое молчание на эту тему группировка объясняет соображениями безопасности устроивших теракт. Никаких подробностей, кроме общеизвестных, в своей статье джихадисты не приводят. При этом они цитируют заявления российских властей о том, что никаких следов взрывчатки найдено не было", - пишут авторы Directorate 4.

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Напомним, обрушение подъезда жилого дома в Магнитогорске произошло рано утром 31 декабря. Под обломками дома погибли 39 человек. По официальной версии, речь идет о взрыве бытового газа, однако местные издания уже вечером 2 января сообщили, что это мог быть теракт. При этом обрушение многоэтажки связали с последующим взрывом микроавтобуса "ГАЗель" 1 января, в результате которого погибли три человека.

В интернете появилась информация, что "ГАЗель" якобы вспыхнула при задержании предполагаемых террористов, которые могут быть причастны к взрыву дома. В Сети также было опубликовано видео горящей маршрутки, на котором слышна стрельба и взрывы.

В Следственном комитете после трех недель расследования так и не назвали основную версию произошедшего. Однако там неоднократно заявляли, что при разборе завалов дома не обнаружено следов взрывчатых веществ. Между тем источники Znak.com в правоохранительных органах сообщали, что взрыв мог быть терактом, который связан с последующим взрывом "газели" и эвакуацией жителей домов на проспекте Ленина.

Znak.com направил неделю назад в СК РФ 14 вопросов о расследовании, но ответов не получил.

NEWSru.com
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