Как уточняет AP, сообщение разместило в интернете связанное с "Исламским государством" информационное агентство Aamaq. В нем группировка утверждает, что атаку во Франции совершил "солдат халифата" в ответ на призыв ИГ* нанести удар по странам коалиции (международной коалиции во главе с США, ведущей борьбу с ИГ в Сирии и Ираке; Франция входит в коалицию. - Прим. NEWSru.com). Других деталей группировка не приводит.

Ранее министр внутренних дел Франции Жерар Коллон рассказал подробности о личности нападавшего. По его словам, атаку совершил 26-летний Редуан Лакдим, который ранее попадал в поле зрения полиции, но спецслужбы не предполагали, что он может радикализироваться.

Тем временем МВД Франции сообщило о трех погибших и пяти раненых в ходе теракта, передает Le Figaro. В число погибших входит человек, убитый террористом в супермаркете.

Трое раненых находятся в реанимации. В том числе подполковник, который добровольно согласился обменять себя на одного из заложников в супермаркете.

Как сообщил ранее мэр коммуны Треб, где были захвачены заложники, нападавший сначала совершил налет на автомобиль в городе Каркассон, затем открыл огонь по полицейским. В результате был убит мужчина и ранен один сотрудник полиции. Затем злоумышленник направился в Треб, где в одном из супермаркетов взял людей в заложники. Там были убиты еще двое человек. В ходе штурма здания полиция застрелила террориста.