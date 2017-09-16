Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в лондонском метро, в результате которого пострадали люди. Об этом сообщает организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность террористов в социальных сетях.
© Reuters / Scanpix

Новостное агентство Amaq (подконтрольное боевикам ИГ. - Прим. NEWSru.com) заявило, что за взрывом самодельной бомбы на станции метро "Парсонс-Грин" в Лондоне стоит "отряд" террористической группировки. В результате теракта ранения получили 29 человек. Одни пострадали от ожогов, другие от давки, которую спровоцировала паника пассажиров метро после взрыва.

Ранее телеканал Sky News со ссылкой на источник в органах безопасности передавал, что в деле о теракте в Лондоне появился первый подозреваемый. По словам источника журналистов, теракт совершил один человек. Его личность установлена с помощью записей камер видеонаблюдения. При этом имя подозреваемого не называется. Он находится в розыске.

По данным британских СМИ, взрыв прогремел в час пик, когда на станции находилось много людей - более 100 человек. После известия о ЧП все пассажиры, ожидавшие поезд на станции, покинули ее. Есть данные о том, что люди спасались бегством. В результате возникшей паники некоторые получили травмы.

NEWSru.com
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