Священники, которых обвинили в домогательствах, будут отстранены от служения на время разбирательства, но до его окончания будут считаться невиновными. Несмотря на то, что количество священнослужителей и прихожан в самом Ватикане невелико, церковное руководство рассчитывает, что эти постановления станут моделью для католических общин по всему миру.
Критики закона из Ассоциации жертв сексуального насилия считают, что меры, предложенные Франциском, защищают насильников, а не жертв. По их мнению, подобные дела должны расследоваться не церковным, а гражданским следствием. В постановления папы они видят попытку и дальше держать в тайне факты недопустимого сексуального поведения со стороны священников, пишет The New York Times.
В февраля 2019 года Ватикан лишил сана 88-летнего бывшего архиепископа Вашингтона и кардинала Теодора Маккерика, которого обвиняли в сексуальных домогательствах к подросткам. Он стал наиболее высокопоставленным католическим священником современности, лишенным сана.
Через несколько дней в Ватикане прошла встреча католических клириков, посвященная защите несовершеннолетних в церкви. На ней обсуждались сексуальные преступления духовенства в отношении детей. Встреча длилась три дня, собрала 190 священнослужителей из 130 стран и стала первым мероприятием такого рода, организованным католической церковью.
В марте окружной суд Мельбурна приговорил к шести годам тюрьмы 77-летнего кардинала Джорджа Пелла, признанного виновным в сексуальном насилии над двумя мальчиками.
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