Точного количества участников встречи не называют, однако ранее в этот же день собор УПЦ МП принял решение не встречаться с Порошенко за пределами Киево-Печерской лавры, в то время как президент настаивал на прибытии иерархов в выставочный центр "Украинский дом".

Официальный Киев заявляет о "бешеном давлении", которое испытывают на себе сторонники автокефалии для украинского православия в рядах УПЦ МП.

В самой церкви Московского патриархата говорят, что ее иерархи вольны встречаться с кем угодно, однако позиция церкви остается неизменной: они считают создание независимой церкви незаконным и не собираются принимать участие в ее формировании. Ранее во вторник УПЦ МП заявила о разрыве отношений с Вселенским патриархатом, одновременно призвав его к диалогу на тему состояния дел в украинском православии.

Не согласовали?

Изначально встреча Порошенко с иерархами УПЦ МП планировалась на день вторника. Источники Би-би-си в администрации президента Украины говорили, что глава государства готовится к "откровенному разговору" о состоянии дел в украинском православии.

Официальный Киев заявляет, что процесс создания автокефальной украинской церкви приближается к концу. Сторонниками независимой украинской церкви являются Вселенский патриархат Константинополя и президент Порошенко. РПЦ, в чью структуру входит УПЦ МП, выступает категорически против появления на Украине автокефальной церкви.

Тем не менее, встреча в запланированное время так и не состоялась из-за несогласованности места, где она должна была пройти.

В администрации президента сочли, что подходящим местом для такого разговора станет "нейтральная территория" - выставочный центр "Украинский дом" в центре Киева.

Напротив, иерархи УПЦ МП, которые утром во вторник объявили о проведении своего Архиерейского синода, начали заседание именно с вопроса о встрече с президентом.

Участвовавший в заседании собеседник Би-би-си рассказал, что если сомнений относительно целесообразности встречи с президентом у архиереев не возникло, то идея ехать в "Украинский дом" поддержки у них не нашла.

"Церковные дела нужно решать на церковной территории", - объяснил мотивацию иерархов один из участников заседания.

Участники собора провели голосование, в результате которого оказалось, что за встречу на территории, предложенной президентом, выступает только один из более чем 80 присутствующих.

В итоге около двух часов дня по Киеву между предстоятелем УПЦ МП митрополитом Онуфрием и президентом Петром Порошенко состоялся телефонный разговор, в ходе которого к взаимопониманию сторонам прийти не удалось.

Разрыв и диалог

После этого разговора собор УПЦ МП продолжил свою работу и через несколько часов утвердил постановление, в котором, в частности, заявил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

Одновременно иерархи призвали Вселенский патриархат к диалогу с УПЦ МП "с братским участием всех поместных православных церквей с целью соборного решения проблемы (автокефалии украинского православия)".

Также собор постановил, что "предоставление так называемого томоса об автокефалии является искусственным… и усилит конфликты среди народа Украины". В связи с этим епископы УПЦ МП заявили, что участие мирян и священников их церкви в процессе создания новой церкви невозможно.

В отдельном заявлении епископы возложили на президента вину за срыв встречи с церковнослужителями и заявили о готовности встретиться с ним, но на церковной территории.

По словам источника Би-би-си, за такую формулировку проголосовали все участники заседания за исключением двух архиереев.

Пресс-служба президента Украины, в свою очередь, именно служителей церкви обвинила в том, что встреча не состоялась.

"Ни язык ультимативных требований, ни проведение заседания синода по сценарию, вероятно, присланному из Москвы, не способны сорвать процесс создания украинской поместной православной церкви… Идти против собственного народа - это очевидный путь в никуда", - заявили в администрации президента.

"Президент Украины готов к диалогу. Двери "Украинского дома" остаются открытыми", - резюмировалось в заявлении.

Попытка №2

Часть иерархов УПЦ МП уже покинула пределы Киева, когда атмосфера вокруг все так же оцепленного силовиками "Украинского дома" оживилась.

Как оказалось, под покровом сумерек в это здание на встречу с президентом часть иерархов УПЦ МП все-таки приехала.

Собеседники Би-би-си в администрации президента Украины не называют точного количества участников встречи, однако, по различным оценкам, оно в любом случае не превышало десяти человек.

Сторонники создания автокефальной церкви не разглашают имен поддерживающих эту идею иерархов УПЦ МП, так как, считают они, в случае разглашения этой информации их ждет немедленное наказание со стороны этой церкви.

Тем не менее, по данным источника, близкого к переговорам, участники встречи с президентом выражали интересы значительно большего количества иерархов УПЦ МП, готовых поддержать создание автокефальной церкви.

По словам советника президента Украины, курирующего подготовку к созданию автокефальной церкви со стороны официального Киева, Ростислава Павленко, на встрече обсуждались различные вопросы: президент рассказал о своих переговорах с Вселенским патриархом, а представители УПЦ МП высказали поддержку процесса получения автокефалии церкви на Украине.

Позже в эфире украинского телеканала "Прямой" он рассказал о "бешеном давлении" со стороны УПЦ МП, которое испытывают сторонники автокефалии в лоне этой церкви.

Тем не менее, глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент (Вечеря) в комментарии Би-би-си, взятом во время проведения встречи части иерархов с президентом, заявил, что не осведомлен об этом мероприятии.

"С президентом может встречаться кто угодно, у нас епископы свободные люди, граждане Украины со всем спектром всех прав, и они могут встречаться с кем угодно", - сказал он.

"Если это какие-то светские мероприятия и общение на какие-то государственно-церковные вопросы, то нет никаких проблем. У нас много архиереев встречаются с президентом и за пределами Киева в различных форматах, в этом нет ничего особенного", - добавил архиепископ Климент.

"Нечего делать"

Официальный Киев заявляет, что собор, на котором будет объявлено о создании новой церкви, будет проведен в ближайшее время.

Тем не менее, представитель Константинопольского патриархата архиепископ Иов (Геча) рассказал Би-би-си, что, по мнению Вселенского патриархата, новая церковь должна объединить в своих рядах епископов и мирян всех существующих на Украине православных конфессий - в том числе, УПЦ МП.

Константинополь пока официально не сообщал, как он отреагирует, если УПЦ МП последует своим декларациям и проигнорирует создание автокефальной церкви.

Представители официального Киева, а также непризнанной церкви Киевского патриархата прогнозируют, что в конце концов к новой церкви присоединится большая часть УПЦ МП.

Ранее президент Порошенко заявлял, что те священники и миряне, которые после создания автокефальной церкви пожелают сохранять духовное единство с Москвой, получат такую возможность.

Архиепископ Иов из Константинопольского патриархата в интервью Би-би-си называл такую ситуацию "неканоничной".

На прошлой неделе Петр Порошенко заявил, что РПЦ является "элементом политической системы России", и "ей нечего делать в Украине".