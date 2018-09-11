Президент Сирии Башар аль-Асад при поддержке Ирана и России продолжает военную операцию против оппозиции в провинции Идлиб.
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Более 30 000 человек покинули свои дома в провинции Идлиб в Сирии, согласно данным ООН. В течение нескольких дней этот район бомбят силы сирийской армии при поддержке Ирана и России.

Президент Сирии Башар аль-Асад пытается восстановить контроль над последней провинцией в стране, контролируемой повстанцами и джихадистами. Если это удастся, это будет означать окончательную победу президента Асада в сирийской гражданской войне.

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Несмотря на призывы международного сообщества прекратить боевые действия, сирийские, иранские и российские войска проводят наступление в местах, контролируемых оппозицией.

Около 3 миллионов человек живут в районах, где доминируют оппозиция и исламисты из "Аль-Каиды".

Жители провинции Идлиб опасаются нападений с применением химического оружия. Хотя власти Сирии неоднократно отрицали это, у ООН есть доказательства того, что в последние годы военные использовали такое оружие в регионах, контролируемых повстанцами.

На границе с Турцией представители гуманитарной организации "Всемирная продовольственная программа питания" пытаются помочь беженцам.

РАДИО ПОЛЬША
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