Более 30 000 человек покинули свои дома в провинции Идлиб в Сирии, согласно данным ООН. В течение нескольких дней этот район бомбят силы сирийской армии при поддержке Ирана и России.
Президент Сирии Башар аль-Асад пытается восстановить контроль над последней провинцией в стране, контролируемой повстанцами и джихадистами. Если это удастся, это будет означать окончательную победу президента Асада в сирийской гражданской войне.
Несмотря на призывы международного сообщества прекратить боевые действия, сирийские, иранские и российские войска проводят наступление в местах, контролируемых оппозицией.
Около 3 миллионов человек живут в районах, где доминируют оппозиция и исламисты из "Аль-Каиды".
Жители провинции Идлиб опасаются нападений с применением химического оружия. Хотя власти Сирии неоднократно отрицали это, у ООН есть доказательства того, что в последние годы военные использовали такое оружие в регионах, контролируемых повстанцами.
На границе с Турцией представители гуманитарной организации "Всемирная продовольственная программа питания" пытаются помочь беженцам.
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