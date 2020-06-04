Идеолог "особого пути" Швеции в борьбе с коронавирусом признал: надо было ввести больше ограничений

Он добавил, большое количество преждевременных смертей от COVID-19 можно было предотвратить, и отметил, что стоило ввести больше мер против распространения коронавируса. Однако Тегнелл до сих пор не уверен, какие именно меры требовались, и считает, что ограничивать сразу всё, как это сделали другие страны, неправильно: теперь трудно выяснить, какие именно действия оказались наиболее эффективными.

"Возможно, мы узнаем это сейчас, когда ограничения начинают снимать по одному, и, может, отчасти поймем, что именно мы могли сделать дополнительно, не закрывая общество полностью", - заключил Тегнелл.

На пресс-конференции в среду главный эпидемиолог страны заявил, что его слова были неверно восприняты как признание ошибочности выбранной стратегии. Тегнелл подчеркнул, что по-прежнему считает ее хорошей, но нет предела совершенству, пишет таблоид Aftonbladet. Отвечая на вопрос, значит ли это, что, даже обладая знаниями, он бы придерживался той же позиции, Тегнелл ответил утвердительно, добавив, что в зависимости от ситуации стратегия корректируется.

В отличие от многих других стран, Швеция не стала вводить жесткий карантин, а лишь призвала граждан соблюдать рекомендации, опираясь на их сознательность: сохранять социальную дистанцию и не путешествовать. Главный эпидемиолог страны считал, что таким образом у населения выработается высокий иммунитет к коронавирусу, что позволит Швеции избежать второй волны эпидемии.

Однако из-за этой стратегии у Швеции теперь один из самых высоких показателей смертности от COVID-19 в мире - 43,24 летальных исхода на 100 тысяч человек населения, пишут "Ведомости", ссылаясь на данные Университета Джонса Хопкинса. Это гораздо выше, чем в соседних Дании (9,94) и Норвегии (4,44). Общее число подтвержденных случаев в Швеции тоже намного больше, чем в этих странах, ‒ 38 589 заболевших на 3 июня, умерли 4468 человек.

Избежать экономического спада в Швеции отказ от самоизоляции тоже не помог. Страна столкнулась с масштабным экономическим кризисом и ростом безработицы. Агентство Bloomberg предрекло государству худший экономический спад со времен Второй мировой войны.

Правительство Швеции под давлением оппозиции уже объявило о создании комиссии для расследования обоснованности выбранной стратегии борьбы с коронавирусом.