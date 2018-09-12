Российские специалисты уже запросили у NASA данные видеорегистраторов астронавтов, а также их действующие медицинские показания. Если эта версия подтвердится, то по российско-американским отношениям в космосе будет нанесен сильнейший удар.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на полях Восточного экономического форума сказал журналистам, что "результаты, которые мы получили, не дают нам объективной картины": "Ситуация оказалась намного сложнее, чем мы думали раньше".

Vladimiras Putinas, Dmitrijus Rogozinas RIA/Scanpix

Инцидент на МКС произошел в ночь на 30 августа, когда на пристыкованном к станции корабле "Союз МС-09" начало падать давление. В бортовом отсеке была обнаружена микротрещина размером около 1,5 мм. Как рассказывали тогда представители "Роскосмоса", чтобы определить, откуда идет утечка, все шесть космонавтов — включая американский экипаж — собрались в российском сегменте. "Дальше поочередно происходило перекрытие отсеков, чтобы понять, где реально и что произошло. В итоге мы локализовали проблему. Оказывается, все это на российском сегменте, а не на американском, и не на сегменте, а на корабле "Союз МС"",— уточнял Дмитрий Рогозин. Российские космонавты предложили установить заплатку с помощью герметика и медицинской марли. Но командир экипажа астронавт NASA Эндрю Фойстел, в свою очередь, во время переговоров с Хьюстоном и Москвой предложил подождать еще 24 часа, чтобы обсудить другие варианты устранения проблемы, поскольку угрозы жизни экипажа не было. Но вечером в тот же четверг российские космонавты, получив команду из ЦУПа, все же заделали отверстие специальным герметиком.

Приоритетная версия комиссии "Роскосмоса" будет связана с преднамеренными действиями американских астронавтов, попытавшихся спровоцировать досрочную отправку корабля на Землю из-за болезни одного из членов экипажа, утверждает высокопоставленный собеседник "Коммесанта". Срочная эвакуация всего экипажа со станции позволила бы ему продолжить полноценное лечение, а бытовой отсек, в котором и было обнаружено отверстие, сгорел бы при входе в атмосферу. В случае острой медицинской необходимости американцам придется самим платить за новый корабль, уточняет он. Прецедентов для экстренного прерывания космической миссии из-за болезни одного из членов экипажа не так много. В 1985 году советский летчик-космонавт Владимир Васютин скрыл от медкомиссии урологические проблемы и прибыл на орбитальную станцию "Салют-7", из-за ухудшения его состояния всему экипажу пришлось досрочно вернуться на Землю. Сейчас, напомним, на МКС находятся шесть человек: Эндрю Фойстел, Ричард Арнольд и Серина Ауньен-Чэнселлор (все — США), Александр Герст (Германия), Олег Артемьев и Сергей Прокопьев (Россия).

"Роскосмос" уже обратился в NASA с просьбой оказать содействие в расследовании ЧП: специалисты запросили у американцев копии записей с видеорегистратора, а также все медицинские показания астронавтов. Шансы на их получение крайне малы, поскольку эти сведения относятся к врачебной тайне, признается отраслевой собеседник: "Но если они откажутся помогать, то какие-то дополнительные вопросы об их причастности к инциденту будут уже лишними". Если эта версия найдет свое подтверждение, то для российско-американских отношений в космической отрасли наступят не самые приятные времена, говорит источник "Коммерсанта", близкий к "Роскосмосу".