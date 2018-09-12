Издание сообщает: "Он назвал партнерами Россию, Иран, Францию и Великобританию, добавив: "и другие, кроме всех партнеров" в Сирии, не упомянув конкретно о сирийском режиме".

Несколькими часами ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что позиции России и Турции по Сирии стыкуются не на сто процентов, но стороны стремятся к общему знаменателю, причем "наибольшему".

Газета считает, что в этом контексте Турция совершила важный шаг, включив "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ) в свой перечень террористических организаций. Это двойной значимый сигнал: "Первый сигнал, адресованный России, Ирану, США и другим, означал, что Турция готова бороться с террористами, и продемонстрировал понимание того, что она отделяет террористов от мирных граждан. Второй сигнал адресован тем членам ХТШ*, которые захотят воспользоваться последним шансом на выход из организации, чтобы не стать мишенью для ударов Турции и других".

Автор пишет, что в своей статье, опубликованной 11 сентября в американской газете The Wall Street Journal, президент Турции Эрдоган "призвал Сирию, которая опирается на поддержку России, не пользоваться борьбой с террором как предлогом добить все оппозиционные группы в стране". По предположению издания, тем самым Эрдоган готовил почву для вышеописанного шага. Автор отмечает, что террористов будет нелегко отличить от мирного населения, поскольку они ходят в штатском и принуждают мирных жителей их не выдавать, но попытаться осуществить предложение Турции стоит, чтобы предотвратить новый исход мигрантов и террористов из Сирии в Турцию.

Заявления Турции и России указывают, что надежда на решение проблемы Идлиба пока не иссякла, заключает издание.