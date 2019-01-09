Также Турцию устроит вариант, при котором американские базы будут разрушены. Главное, пишет издание, на чем будет настаивать Турция — чтобы базы не достались курдским формированиям.
Судьбу 22 американских баз в Сирии, расположенных на контролируемой курдами территории, планируется, по данным Hurriyet, обсудить с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном во время его визита в Турцию.
Президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии в декабре.
Американские военные в Сирии оказывали поддержку курдским вооруженным формированиям в борьбе с террористами из "Исламского государства". США также предоставляли курдам материально-техническую помощь. Турция, в свою очередь, пытается взять под свой контроль территории, которые в данный момент занимают курды.
Прокуратура США предъявила обвинения юристу из России Весельницкой
Российскому юристу Наталье Весельницкой в штате...
Крышу дома Скрипаля в Солсбери снесут и заменят новой (11)
Крышу дома бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в...
ПЦУ обещает нацменьшинствам их язык богослужения (5)
Представители Православной церкви Украины на...
Министр культуры Украины: из Киево-Печерской лавры исчезли ценные иконы (4)
Министр культуры Евгений Нищук заявил, что во время...
Глава МИД Украины: вступление Украины в ЕС и НАТО – дело не двух, но и не 30 лет (8)
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин...
TOP новостей
Пенсионное накопление: что надо сделать для принятия решения (8)
Каждый человек индивидуально должен решать,...
Надежда Литвы – Китай, только нет гарантии, что не будет как с Россией (55)
Несмотря на то, что из Литвы экспортируют немало...
Заявления экс-мэра Вильнюса в суде по делу о политкоррупции связывают с выборами
Свидетельства опрошенного по делу о политической...
Николай Статкевич: у белорусов 500-летняя партизанская традиция, второго Крыма здесь не будет (68)
Белорусы смотрят на мир глазами российского...
Regitra объявила новые номера - водителям стоит поспешить (6)
9 января Regitra сообщила список номеров, которые...