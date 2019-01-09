Также Турцию устроит вариант, при котором американские базы будут разрушены. Главное, пишет издание, на чем будет настаивать Турция — чтобы базы не достались курдским формированиям.

Судьбу 22 американских баз в Сирии, расположенных на контролируемой курдами территории, планируется, по данным Hurriyet, обсудить с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном во время его визита в Турцию.

Президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии в декабре.

Американские военные в Сирии оказывали поддержку курдским вооруженным формированиям в борьбе с террористами из "Исламского государства". США также предоставляли курдам материально-техническую помощь. Турция, в свою очередь, пытается взять под свой контроль территории, которые в данный момент занимают курды.