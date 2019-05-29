В Huawei утверждают, что власти США не смогли предоставить доказательств того, что компания представляет угрозу безопасности.
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Телекоммуникационная компания Huawei в среду, 29 мая, подала иск в США с требованием признать антиконституционным включение концерна в черный список, а также запрет на приобретение технологий американских IT-компаний. В концерне утверждают, что власти США не смогли предоставить доказательств того, что Huawei представляет угрозу безопасности.

В Huawei намерены ходатайствовать о рассмотрении дела в упрощенном порядке судопроизводства. В концерне считают, что ограничения против нее вводились для лишения компании публичных прав, в том числе, права на судебное разбирательство, что противоречит конституции США.

Министерство торговли США 17 мая объявило о намерении внести Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. Компанию обвиняют, в частности, в воровстве технологий, шпионаже и продаже американских комплектующих в Иран вопреки санкциям против этой страны. Действия американских властей привели к тому, что многие IT-компании прекратили сотрудничество с китайским концерном.

Deutsche Welle
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