Решение о лишении Гуайдо неприкосновенности приняло Законодательное собрание, подчиняющееся Мадуро. Временному президенту Венесуэлы теперь грозит задержание.
Juanas Guaido
© Sputnik / Scanpix

Законодательное собрание Венесуэлы, лояльное главе страны Николасу Мадуро, лишило депутатской неприкосновенности временного президента Хуана Гуайдо. Об этом во вторник, 2 апреля, объявил председатель ассамблеи Диосдадо Кабельо.

В связи с лишением депутатской неприкосновенности Хуану Гуайдо грозит задержание. В отношении него в Венесуэле в настоящий момент ведется два расследования. В конце марта глава Генерального контрольного управления Венесуэлы снял временного президента с поста руководителя парламента страны, а также запретил ему в течение 15 лет занимать государственные должности. Оппозиционер заявил, что декрет, изданный главным аудитором страны, не имеет законной силы.

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Кризис в Венесуэле

Венесуэла уже около двух месяцев переживает острейший политический кризис. 22 января - сразу после вступления Николаса Мадуро на пост главы государства на второй срок - в стране начались массовые акции протеста. На следующий день председатель оппозиционного Мадуро венесуэльского парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны.

Большинство стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств признали Гуайдо в качестве легитимного лидера. Однако в самой Венесуэле ему пока не удается создать серьезную опасность для правящего режима Мадуро, на стороне которого по-прежнему находятся вооруженные силы страны.

Deutsche Welle
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