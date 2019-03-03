Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил о своем возвращении в страну, сообщает в воскресенье, 3 марта, агентство Reuters. Политик планирует приехать в Венесуэлу после завершения визита в Эквадоре, где Гуайдо встретился с президентом Ленином Морено.

Хуан Гуайдо заявил журналистам, что он призывает своих сторонников выйти на новые акции протеста в Венесуэле 4 и 5 марта. Он не уточнил, в какой день планирует вернуться в страну.

На родине в отношении Хуана Гуайдо проводится расследование в связи с тем, что 23 января он объявил себя временным президентом Венесуэлы. Из-за процесса политику было запрещено покидать страну. При этом Евросоюз предостерег Николаса Мадуро от попыток ареста Гуайдо. Главе Венесуэлы следует учитывать, что мировое сообщество решительно осудит подобный шаг, заявила верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини.

Кризис в Венесуэле

Массовые акции протеста в Венесуэле начались 22 января - сразу после вступления Мадуро на пост главы государства на второй срок. На следующий день председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран ЕС, включая Германию, заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Его официально признали также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств. Позже глава Венесуэлы Мадуро закрыл границы страны с Бразилией и Колумбией и дал указание воспрепятствовать поставкам гуманитарной помощи населению.

1 марта Минфин США ввел санкции в отношении шести руководителей Национальной гвардии и полиции Венесуэлы, которые связаны с блокировкой доставки гуманитарного груза в страну. Накануне Совет Безопасности ООН не смог принять резолюцию по Венесуэле, призывающую провести в стране новые президентские выборы. РФ и Китай наложили вето на предложенный США документ, который в числе прочего призывал Каракас снять ограничения на поставки гуманитарной помощи.