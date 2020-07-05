Хроника пандемии: ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост случаев

Одновременно организация указала на рекордный рост числа заразившихся за сутки. За минувшие 24 часа в мире выявлено более 212 тысяч новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Особенно много новых инфицированных зарегистрировано в США, Бразилии и Индии. Предыдущий рекорд по суточному показателю новых случаев был зафиксирован 28 июня (более 189 тысяч). При этом число летальных исходов, связанных с заражением коронавирусом, остается стабильным и составляет около 5 тысяч в день.
WHO accepted the recommendation from the Solidarity Trial’s International Steering Committee to discontinue the trial’s hydroxychloroquine and the lopinavir/ritonavir arms.
More https://t.co/dCxHqBIwtr#COVID19 #coronavirus— World Health Organization (WHO) (@WHO) July 4, 2020
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