Хроника пандемии: ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост случаев

Одновременно организация указала на рекордный рост числа заразившихся за сутки. За минувшие 24 часа в мире выявлено более 212 тысяч новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Особенно много новых инфицированных зарегистрировано в США, Бразилии и Индии. Предыдущий рекорд по суточному показателю новых случаев был зафиксирован 28 июня (более 189 тысяч). При этом число летальных исходов, связанных с заражением коронавирусом, остается стабильным и составляет около 5 тысяч в день.

WHO accepted the recommendation from the Solidarity Trial’s International Steering Committee to discontinue the trial’s hydroxychloroquine and the lopinavir/ritonavir arms.

