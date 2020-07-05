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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что прекращает испытания противомалярийного препарата гидроксихлорохин и комбинированного препарата против ВИЧ-инфекции лопинавир/ритонавир. "Промежуточные результаты испытаний показывают, что гидроксихлорохин и лопинавир/ритонавир лишь незначительным образом либо вообще не снижают смертность госпитализированных пациентов с пневмонией COVID-19", - заявила ВОЗ.
Хроника пандемии: ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост случаев
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Одновременно организация указала на рекордный рост числа заразившихся за сутки. За минувшие 24 часа в мире выявлено более 212 тысяч новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Особенно много новых инфицированных зарегистрировано в США, Бразилии и Индии. Предыдущий рекорд по суточному показателю новых случаев был зафиксирован 28 июня (более 189 тысяч). При этом число летальных исходов, связанных с заражением коронавирусом, остается стабильным и составляет около 5 тысяч в день.

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Deutsche Welle
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