Мировое сообщество продолжает бороться против коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 14,4 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого им легочного заболевания COVID-19 скончались свыше 604 тысяч человек, выздоровели около 8,6 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями воскресенья, 19 июля (время московское).

Президент США решил заменить очные предвыборные митинги со своими сторонниками на телефонные из-за угрозы коронавируса, сообщил телеканал CNN. В июне он провел очную встречу со сторонниками в городе Талса, после чего местный департамент здравоохранения заявил о вспышке коронавируса, связав ее с митингом. 18 июля Трамп уже провел предвыборный митинг в новом формате со своими избирателями из штата Висконсин.

Власти австралийского штата Виктория распорядились с 22 июля ввести обязательный масочный режим во втором по величине городе страны Мельбурне. Это вызвано всплеском новых заражений. Нарушителям грозит штраф в 200 австралийских долларов (122 евро), заявил глава правительства штата Дэниел Эндрюс. Ранее в городе был введен шестинедельный локдаун.

В США за сутки скончалось свыше 900 человек

В Китае за минувшие сутки зарегистрировано 16 новых заражений SARS-CoV-2 (в 3 случаях речь идет о приехавших из-за границы) и ни одной смерти пациента с COVID-19, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР. Всего с начала эпидемии в конце 2019 года жертвами инфекции в Китае стали 4634 человека, подтверждено 83 660 заражений.

В Германии зафиксированы 202 новых заражения за сутки. Таким образом общее число зарегистрированных случаев в стране составило 201574. От последствий заражения за прошедшие сутки умер 1 человек. Общее количество смертей - 9084.

Свежие данные из США: 74710 новых заражений за сутки. Таким образом общее число инфицированных составляет 3,63 миллиона человек - первое место в мире. Число жертв пандемии увеличилось на 918 до 138782 человек.



Немцы массово прекращают платить по кредитам

Сотни тысяч клиентов немецких банков последние несколько недель не платили по своим кредитным обязательствам. В одних только сбербанках прервались выплаты по 366 тысячам кредитных договоров. Правительство Германии из-за пандемии ввело мораторий на выплаты по кредитам, позволяющий перенести текущие выплаты, однако его действие истекло в конце июня.

Страны G20 собираются обсудить продление моратория на выплаты по госдолгам беднейших стран мира из-за пандемии коронавируса. В апреле было принято решение, что для стимуляции экономик беднейших стран они могут заморозить выплаты по госдолгам на 12 месяцев. Во второй половине года может быть принято решение о продлении этого срока, на чем настаивают МВФ и гуманитарные организации.

Очередная вспышка заражений на немецком мясокомбинате: коронавирус обнаружен у 66 сотрудников предприятия Wiesenhof в Нижней Саксонии, специализирующемся на курином мясе. Число инфицированных не достигло уровня, после которого власти вводят карантинные ограничения.

ВОЗ второй день подряд фиксирует рекорды

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) второй день подряд фиксирует абсолютный рекорд новых случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 во всем мире за сутки. Нынешнее значение - более 259 тысяч зараженных 18 июля. Это более чем на 20 тысяч превышает показатель 17 июля. Резкий рост заражений наблюдается в основном в США, Бразилии, Индии и Южно-Африканской Республике.

Власти Амстердама призывают туристов и жителей города не посещать знаменитый район “красных фонарей” и блокировали несколько наиболее оживленных улиц на нем. После возобновления работы публичных домов 1 июля там наблюдается скопление людей.

Южная Африка сместила Перу с пятого места по числу заражений коронавирусом в мире - на эту страну приходится около половины всех заражений на африканском континенте. Всего в ЮАР зафиксировано около 350 тысяч случаев, что чрезвычайно много при населении 57 млн человек. Заражениям наиболее подвержены бедные районы с проблемами с водоснабжением.