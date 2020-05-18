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В мире растет число инфицированных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2, который вызывает опасную пневмонию Covid-19. По данным международной группы волонтеров Worldometers, этой инфекцией заразились уже более 4,7 млн человек на планете, ее жертвами стали более 313 000. Преодолеть заболевание сумели более 1,8 млн человек.
Хроника пандемии: во Франции резко возросло число смертных случаев
© Reuters / Scanpix

Во Франции за сутки число смертей от коронавируса увеличилось на 483, превысив 28 000, сообщает министерство здравоохранения. За день до этого за 24 часа было зафиксировано 96 летальных случаев.

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Deutsche Welle
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