За последние сутки в США зафиксированы более 52 000 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает университет Джонса Хопкинса. Это самый высокий показатель прироста новых случаев с начала пандемии в стране. Всего в США коронавирусом заразились около 2,7 млн человек, за последние сутки умерли 706 человек. Общее число смертей от этого вируса в Соединенных Штатах — 128 028.

За последние сутки от последствий заражения коронавирусом в Бразилии скончались 1016 человек, всего от COVID-19 в стране за время пандемии умерли 60 610 человек. Инфицированы около 1,5 млн человек — по этому показателю Бразилия занимает второе место в мире, на первом — США. Ограничения на въезд и выезд из Бразилии продлены властями еще на 30 дней.

В Москве скончались 39 пациентов с коронавирусом, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с вирусом в столице. Всего, по его данным, в городе от COVID-19 умерли 3870 человек.

В Германии 60 процентов жителей поддерживают идею о бесплатном тестировании на коронавирус — независимо от того, есть ли у человека симптомы и относится ли он к группе риска. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел институт общественного мнения Civey, пишет газета Augsburger Allgemeine. Против такой идеи высказался 31 процент опрошенных.

Дискуссия об этом возникла после того, как власти Баварии пообещали проводить тесты на SARS-CoV-2 для всех граждан без исключения и взять расходы на себя, если их не будут покрывать больничные кассы.

Компания Tesla грозит уволить тех работников, которые не вернулись на ее фабрику в Калифорнии после открытия, так как боятся заразиться коронавирусом. Об этом говорят работники Tesla и представители профсоюзов, сообщает AFP. Они добиваются того, чтобы им перестали угрожать, а также обеспечили безопасные условия труда на фабрике. Tesla ранее объявляла о планах улучшить безопасность на производстве — измерять температуру, выставлять защитные экраны и использовать маски и перчатки.

Министр здравоохранения Новой Зеландии Дэвид Кларк объявил, что уходит в отставку из-за действий правительства во время пандемии коронавируса и личных ошибок, сообщает Reuters. Кларк говорит, что понял, что продолжение его работы на этом посту "отвлекает правительство в его борьбе с COVID-19 и глобальной пандемией". Премьер-министр Джасинда Ардерн приняла его отставку.

Ранее в апреле Кларк признался, что ездил на пляж во время локдауна, после чего предложил свою отставку. "При нормальных условиях я бы уволила министра здравоохранения. То, что он сделал, было неправильно, и нет никаких оправданий. Но сейчас мой приоритет — это наша коллективная борьба против COVID-19", — сказала тогда Адерн. Она лишила Кларка роли помощника министра финансов и понизила его в ранге в кабинете министров.