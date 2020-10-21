В Великобритании проведут испытания возможных вакцин против коронавируса с участием добровольцев, которые будут намеренно инфицированы SARS-CoV-2. Правительство в Лондоне выделит на осуществление проекта Human Challenge 33,6 миллиона фунтов (в пересчете около 37 миллионов евро).

На первом этапе испытаний предполагается определить минимальную дозу коронавируса для развития заболевания. Как предполагается, в нем примут участие 90 человек от 18 до 30 лет без сопутствующих заболеваний и симптомов SARS-CoV-2, сообщил Имперский колледж Лондона, являющийся одним из участников проекта. Затем будут инфицированы добровольцы, ранее получившие различные препараты, являющиеся потенциальными вакцинами от коронавируса. Таким образом предполагается ускорить разработку вакцины. Это первое подобное исследование во всем мире, указывается далее.

Авиакомпания Qatar Airways сообщила о низких показателях заражений коронавирусом на борту самолета. Менее одного процента пассажиров, воспользовавшихся услугами катарского авиаперевозчика с февраля, после полета оказались инфицированными, говорится в заявлении. Эта статистика является явным свидетельством того, что авиапассажирам не стоит опасаться заражения коронавирусом во время перелета, заявил глава авиакомпании Акбар аль-Бакер.

В связи со вспышкой коронавируса Роспотребнадзор приостановил работу Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана, сообщили в оперативном штабе по контролю за COVID-19 в Москве. "Здания МГТУ имени Баумана закрывают из-за большого числа заболевших и несоблюдения санитарно-эпидемиологического режима", — указывается в заявлении.

В Берлине вводится обязательное ношение масок на открытых рынках, торговых улицах и в очередях на открытом воздухе, в которых нет возможности соблюдения дистанции в 1,5 метра. Такое решение принял Сенат (правительство) Берлина. Министр здравоохранения Дилек Калайджи указала, что будут ужесточены и правила, касающиеся частных праздников.

С начала пандемии жители Германии стали значительно больше курить и пить алкоголь. К таким выводам пришли авторы опроса; проведенного институтом Forsa по заказу больничной кассы KKH. Около четверти из тех, кто и ранее употреблял алкогольные напитки более одного раза в неделю, за последние месяцы стали делать это еще чаще, указывается в отчете. Каждый девятый курильщик стал курить чаще, чем до начала пандемии. При этом в возрастной группе от 16 до 29 лет данный показатель еще выше — примерно одна треть.

Число жертв коронавируса в Европе превысило 250 000, подсчитал немецкий информационный телеканал n-tv на основе данных Европейского центра профилактики и контроля заболеваемости (ECDC).

Официально зарегистрированное число летальных случаев от пневмонии Covid-19 в европейских странах включая Россию и Турцию составило 250 039, указало издание. При этом наибольшее число скончавшихся от последствий коронавирусной инфекции — в Великобритании (43,7 тысячи), за ней следуют Италия, Испания и Франция, в каждой из которых зафиксировала более 30 тысячи летальных исходов.

Вирусолог из Боннского университета Хендрик Штрек объявил о проведении нового исследования в округе Хайнсберг, ставшем в феврале очагом распространения коронавируса в Германии. В ходе исследования предполагается, в частности, изучить вероятность повторного инфицирования SARS-CoV-2, заявил он в видеообращении к жителям округа в Facebook. По словам ученого, эти данные важны для формирования мер против распространения коронавируса на тот случай, если в ближайшие месяцы не появится надежной вакцины.

Судя по результатам исследования, проведенного в 19 странах мира, большинство граждан готовы привиться от коронавируса. 71,5 процента опрошенных заявили, что "в высокой долей вероятности" или "вероятно" примут участие в вакцинации от SARS-CoV-2 после того как будет доступен соответствующий препарат. При этом 61,4 процента респондентов отметили, что учтут при этом рекомендацию своего работодателя в этой связи. В проведенном в июне опросе проекта Vaccine Confidence, профинансированном Европейской комиссией и фармаконцернами, участвовали около 13 000 человек по всему миру.