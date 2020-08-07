Хроника пандемии: в Африке — более миллиона инфицированных SARS-CoV-2

В США число смертей среди пациентов с коронавирусом впервые с 7 мая преодолело порог в 2000 летальных исходов за сутки, выяснил Университет Джонса Хопкинса. Всего в стране около 4,9 млн инфицированных, свыше 160 000 больных с Covid-19 скончались.

Коронавирус обнаружен уже у 1 000 054 жителей Африки, следует из подсчета информагентства AFP. Больше всего инфицированных — в Южно-Африканской Республике (около 538 000), Египте (порядка 95 000) и Нигерии (свыше 45 000).

За истекшие сутки в Германии подтверждено 1147 новых заражений и 8 смертей среди больных Covid-19, сообщает Институт имени Роберта Коха (RKI). С момента проникновения инфекции в страну вирус SARS-CoV-2 обнаружен у 214 214 жителей ФРГ, 9183 человека скончались.

Границы Греции по ночам будут закрыты. Нововведение не коснется переходов на границе с Болгарией. Решение властей обусловлено всплеском новых заражений. Кроме того, ужесточены ограничительные меры на греческом острове Порос — введено обязательное ношение масок в любых общественных пространствах, запрещено собираться группами более 9 человек, а рестораны и бары не могут работать с 23.00 до 07.00.

Число летальных исходов среди больных с COVID-19 в Мексике достигло 50 517 человек (прирост за сутки 819). Всего в 128-миллионной стране 462 690 инфицированных.

В материковом Китае за сутки подтверждено 37 новых заражений и ни одной смерти среди больных COVID-19. В 10 случаях речь идет о приехавших из-за границы, сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР. С момента вспышки заболевания вирус в стране выявлен у 84 565 человек, 4634 пациента с коронавирусом скончались.

Сервис такси Uber зафиксировал чистый убыток в 1,77 млрд долларов по итогам второго квартала, это следует из отчета компании. Спрос на перевозки Uber существенно снизился во всем мире из-за карантинных ограничений. При этом объем заказов на сервис Uber по доставке продуктов во втором квартале вырос на 113 процентов.

Московская филармония 7 августа возобновит работу концертного зала имени Чайковского для посетителей. Зрителей ожидает увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта" Петра Чайковского, а также концерт для фортепиано с оркестром № 3 Сергея Рахманинова в исполнении Дениса Мацуева и Российского национального молодежного симфонического оркестра. Посетители обязаны соблюдать социальную дистанцию и носить маски, говорится в анонсе мероприятия.

Президент Бразилии Жаир Болсонару распорядился выделить 1,9 млрд реалов (304 млн евро) на приобретение технологий производства вакцины против вируса SARS-CoV-2, которую разрабатывает британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca вместе со специалистами Оксфордского университета.

Коронавирус обнаружен у губернатора американского штата Огайо Майка Деуайна. Глава региона прошел тест незадолго до встречи с президентом США Дональдом Трампом. Деуайн, у которого отсутствуют симптомы заболевания, отправится на 14-дневный карантин, заявили в канцелярии губернатора.

В Москве скончались уже 4546 больных с коронавирусной инфекцией (суточный прирост — 12 человек), сообщил столичный оперативный штаб по контролю за коронавирусом. Всего в городе 245 468 случаев заражения, 186 223 больных выздоровели.