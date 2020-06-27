С 27 июня Тунис открывает воздушные, морские и сухопутные границы. В страну разрешен въезд туристов из стран, которые классифицированы как "зеленые" и "оранжевые". Приезжающие из "зеленых стран", в числе которых Германия, Ирландия, Италия, Таджикистан и многие азиатские государства, могут въехать в Тунис без ограничений.
Туристам из "оранжевых стран" (Канада, Испания, Франция, Казахстан, Азербайджан и другие) понадобятся справки об отсутствии коронавируса, выданные не ранее, чем за 120 часов до въезда на территорию Туниса.
Жителям стран из "красного" списка, в частности из России, США и Бразилии, въезд в Тунис запрещен. По состоянию на 27 июня в Тунисе зарегистрировано 1164 случая COVID-19, выздоровели 1023 человека, 50 скончались.
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