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Мир продолжает бороться со стремительно распространяющимся коронавирусом SARS-CoV-2. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен у более 1,8 млн человек, скончались свыше 114 тысяч.
JAV lėktuvnešis "Theodore Roosevelt"
JAV lėktuvnešis "Theodore Roosevelt"
© Reuters / Scanpix

На американском авианосце USS Theodore Roosevelt зафиксирован первый умерший от Covid-19. Член экипажа умер на острове Гуам в Тихом океане, где сейчас находится военный корабль. По данным командования, моряка, у которого ранее был выявлен коронавирус, нашли без сознания утром 10 апреля, после чего сразу доставили в отделение интенсивной терапии в больницу. Первые случаи заражения коронавирусом на авианосце "Теодор Рузвельт" были зафиксированы в конце марта. В настоящее время заражение вирусом подтверждено у более 580 из 4800 членов экипажа. В целях борьбы с распространением вируса около 4000 моряков были отправлены на карантин в отели и казармы на Гуаме.

Deutsche Welle
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