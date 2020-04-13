На американском авианосце USS Theodore Roosevelt зафиксирован первый умерший от Covid-19. Член экипажа умер на острове Гуам в Тихом океане, где сейчас находится военный корабль. По данным командования, моряка, у которого ранее был выявлен коронавирус, нашли без сознания утром 10 апреля, после чего сразу доставили в отделение интенсивной терапии в больницу. Первые случаи заражения коронавирусом на авианосце "Теодор Рузвельт" были зафиксированы в конце марта. В настоящее время заражение вирусом подтверждено у более 580 из 4800 членов экипажа. В целях борьбы с распространением вируса около 4000 моряков были отправлены на карантин в отели и казармы на Гуаме.