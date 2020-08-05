Мир продолжает борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 18,7 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого вирусом легочного заболевания COVID-19 скончались более 704 тысяч человек, выздоровели почти 12 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer.

Число летальных исходов в Армении приближается к тысяче

В Армении за минувшие сутки коронавирус выявлен у 288 человек. Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 39 586. Как сообщает единый информационный центр республики, за сутки скончались два пациента с COVID-19, общее число летальных исходов в Армении достигло 998 человек. "Из них 770 человека умерли непосредственно от коронавируса, еще 228 зараженных скончались по иным причинам", - говорится в сообщении. Выздоровели после коронавируса в Армении 30 850 человек (+478 за сутки).

Эксперт: В Германии наблюдается перманентная волна эпидемии

По оценке Всемирной медицинской ассоциации, в Германии в настоящее время наблюдается не вторая, а скорее перманентная волна эпидемии. По мнению главы организации Франка Ульриха Монтгомери, которое он высказал в интервью радиостанции Deutschlandfunk, само понятие "вторая волна" ему в данном случае кажется некорректным, поскольку это означало бы и довольно быстрый спад после подъема. В реальности же в Германии имеет место одна, сохраняющая интенсивность, волна, и "эта проблема останется с нами в течение длительного времени", уверен Монтгомери. При этом любой незначительный рост числа заражений должен восприниматься как сигнал тревоги.

Каждые 15 секунд в мире умирает один пациент с COVID-19

Число жертв пандемии коронавирусной инфекции, по данным служб, отслеживающих и анализирующих статистические данные, во всем мире превысило 700 000. По подсчетам агентства Reuters, ежедневно умирают около 5900 человек, то есть в среднем каждые 15 секунд от последствий COVID-19 умирает один человек. Больше всего погибших зарегистрировано в США, Бразилии, Индии и Мексике.