Общее число зараженных коронавирусом в США превысило 3 миллиона человек. Умерли около 133 тысяч больных COVID-19.
Власти США заявили, что не позволят иностранным студентам оставаться в стране, если с осени все их занятия будут переведены в онлайн-режим из-за пандемии. Если студенты не готовы покинуть Соединенные Штаты, им придется перевестись в университет, где занятия будут проходить в очном режиме. В противном случае им не выдадут визу на пребывание в стране.
В Майами (штат Флорида, США) снова, после семи недель работы, закрывают рестораны и фитнес-центры из-за роста заражений. СМИ отмечают, что после празднования 4 июля в больницах города практически не осталось свободных мест. Пляжи пока открыты, но и они могут закрыться, если отдыхающие не будут соблюдать эпидемиологических требований, предупреждают власти.
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