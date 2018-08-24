Христос спас россиянку и армянина, пять дней дрейфовавших на лодке в Черном море

Супружескую пару - россиянку и армянина, пять дней дрейфовавших на лодке в Черном море, спас экипаж греческого танкера. Попавшие в беду рыбаки все это время старались не поддаваться панике и отчаянно молились. Как оказалось, не зря - их спас капитан судна по имени Христос.
Karinių jūrų pajėgų paieškos ir gelbėjimo laivas Šakiai
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"С греческого судна российским пограничникам передали гражданку России и гражданина Армении, мужа с женой. Моряки увидели, что в море они дрейфуют [на лодке, и приняли их на борт]. Родственники привезли их [россиян] паспорта, личности подтвердили", - рассказал ТАСС источник в оперативных службах 23 августа. По его словам, супруги дрейфовали по морю несколько дней.

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Подробности произошедшего сообщает "Наша газета". Надежда Ачапкина и Михаил Алавердян из Новороссийска в начале августа вышли в море на резиновой лодке в районе Мысхако. С собой у них была лишь пачка семечек и снасти с приманкой. Неожиданно подувший сильный ветер начал относить лодку в открытое море. Мужчина и женщина попытались добраться до берега, но у них ничего не вышло, к тому же они потеряли одно весло.

"Ночью махали фонариком, днем - руками и шортами. Один танкер даже пустил ракету в нашу сторону, но почему-то спустя полчаса снялся с якоря и ушел", - рассказала Ачапкина.

В течение трех дней был сильный шторм, лодку переворачивало. От обезвоживания у супругов даже появились галлюцинации.

Супруги все это время молились. И во время одной из молитв, по их словам, на горизонте появилось судно, которое впоследствии и спасло их - это был танкер "Крити Рок". Им предоставили все необходимое, а капитана, как оказалось звали Христос Константинидис. После этого супругам удалось связаться с родными, которые уже начали их искать. Попавшие в беду получили сильные солнечные ожоги, но в целом их состояние удовлетворительное.

NEWSru.com
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