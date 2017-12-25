Билли Эванс, владелец рыбоводческого хозяйства "Филд Фарм" в деревне Лантон в графстве Оксфордшир убрал с ограды владения табличку, запрещавшую "рыболовам из Польши и Восточного блока" ловить рыбу в его владениях.
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Изготовленный на заказ знак возбранял также доступ транспорта, детей и собак.

Рыбалка в пруду Ивэнса является платной, а иммигранты, считает хозяин, склонны потихоньку удить, не уплатив. По его словам, он поймал за этим занятием нескольких человек.

"Следует противостоять подобным практикам, не отвечающим духу времени, и тем, кто находит их приемлемыми, следует подумать дважды", - заявила официальный представитель Комиссии по равным возможностям и правам человека.

Комиссия вынесла Эвансу предупреждение, что если он не уберет надпись, его вынудят это сделать в соответствии с законом "О равных возможностях" 2010 года.

"Знак был убран, потому что моя семья начала получать угрозы, - заявил Би-би-си Эванс, не пояснив, имел ли он в виду предупреждение комиссии или что-то иное. - В настоящий момент я нахожусь за пределами страны. По возвращении я решу, что делать".

Рыбовод пояснил, что зимой его предприятие всегда закрыто, и не исключил, что весной оно не возобновит работу.

"Я не стану терпеть воров, откуда бы они не приехали", - добавил он.

Истории придал огласку британец польского происхождения Радо Папивский, руководитель проекта "Наводим мосты" Общества рыболовов-любителей.

Некоторое время назад он объявил о намерении подать на Эванса в суд, и собрал через интернет свыше 10 тысяч фунтов на оплату издержек.

"Удаление знака - большой шаг в верном направлении", - написал он в четверг на своем сайте, пообещав сторонникам не оставлять этого дела и в наступающем году проинформировать их, восстановлено ли равноправие в хозяйстве "Филд Фарм".

Цель проекта "Наводим мосты" - просвещать и интегрировать" рыболовов-иммигрантов.

Папивский признает существование культурных различий, правда, говорит не о проблеме оплаты, а о том, что британцы практически всегда отпускают пойманную рыбу, а иммигранты принимаются тут же на месте варить из нее уху.

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