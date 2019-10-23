Хорватия выполнила требования для вхождения в Шенгенскую зону

Хорватия выполнила необходимые требования для вступления в Шенгенскую зону. Об этом во вторник, 22 октября, заявил уходящий с должности председателя Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. "Я выражаю признательность Хорватии за ее усилия и ее упорство при выполнении всех предпосылок для вхождения в Шенгенскую зону", - заявил Юнкер. Об этом пишет Deutsche Welle.
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В Еврокомиссии особо признали заслуги Хорватии в охране внешних границ Евросоюза. Для вхождении балканской страны в Шенгенскую зону необходимо согласие всех 26 членов союза.

Еврокомиссар критикует Германию


Основной отличительной особенностью Шенгенской зоны является отсутствие проверок на ее внутренних границах. Однако Германия еще с 2015 года сохраняет пограничный контроль над частью границы с Австрией, что вызывает критику комиссара ЕС по миграции и внутренних делам Димитриса Аврамопулоса, который неоднократно призывал Германию отказаться от контроля.

"Я убежден, что пришло время вернуться к нормальному функционированию нашего Шенгенского пространства без внутреннего пограничного контроля", - заявил он, предупредив, что крах Шенгена будет являться "началом конца той Европы, которую мы знаем".

Deutsche Welle
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