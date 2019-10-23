В Еврокомиссии особо признали заслуги Хорватии в охране внешних границ Евросоюза. Для вхождении балканской страны в Шенгенскую зону необходимо согласие всех 26 членов союза.
Еврокомиссар критикует Германию
Основной отличительной особенностью Шенгенской зоны является отсутствие проверок на ее внутренних границах. Однако Германия еще с 2015 года сохраняет пограничный контроль над частью границы с Австрией, что вызывает критику комиссара ЕС по миграции и внутренних делам Димитриса Аврамопулоса, который неоднократно призывал Германию отказаться от контроля.
"Я убежден, что пришло время вернуться к нормальному функционированию нашего Шенгенского пространства без внутреннего пограничного контроля", - заявил он, предупредив, что крах Шенгена будет являться "началом конца той Европы, которую мы знаем".
Путин и Эрдоган согласовали "судьбоносный" план по Сирии (1)
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп...
Хорватия выполнила требования для вхождения в Шенгенскую зону
Хорватия выполнила необходимые требования для...
Туск рекомендует ЕС дать Лондону отсрочку
Пока Джонсон готовится к Brexit без сделки, Дональд Туск...
Посол США в Украине обвинил Трампа в давлении на Зеленского (3)
Временный поверенный в делах США в Украине Уильям...
TOP новостей
На торговле подержанными авто уже сказалась угроза налога на загрязнение воздуха (1)
В начале этого года рынок автомобилей в Литве пошел на...
Владимир Познер в интервью DELFI: Сталина на Западе боялись, а Путина ненавидят (179)
"На Западе к Сталину , который, на мой взгляд, намного...
Эксперты выяснили причины смерти зайца в Алитусе: появилась официальная версия (54)
18 октября, т.е. на третий день большого пожара в Алитусе...
Лукашенко поручил продумать реагирование на размещение американских танков в Литве (5)
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил...
Мэр Алитуса: службы "проснулись" и преследуют компании, бесплатно кормившие пожарных (6)
Мэр Алитуса Нериюс Цесюлис в фейсбуке сообщил, что...