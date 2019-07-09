Хорватия установила важную веху на пути к переходу на евро. Правительство в Загребе подало заявку на присоединении Хорватии к Европейскому механизму валютных курсов (ERM 2), что является одним из предварительных этапов на пути к введению евро, сообщил глава еврозоны Марио Чентено вечером в понедельник, 8 июля, в Брюсселе.
Министры финансов еврозоны на встрече 8 июля приветствовали обязательства Хорватии, которая надеется присоединиться к ERM 2 с 2020 года. Для перехода на евро нужно участвовать в этом механизме не менее двух лет, чтобы подтвердить стабильность национальной валюты. Если Европейский Центробанк (ЕЦБ) и страны евро вынесут положительное заключение, то Хорватия сможет присоединиться к еврозоне самое раннее с 2023 года.
По результатам опроса, проведенного в текущем году Центробанком Хорватии, 52 процента респондентов высказались за переход на евро, 40 процентов выступили против. В настоящее время хорватский регулятор позволяет национальной валюте куна колебаться в пределах 7,4 - 7,7 куны за евро.
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