Правительство в Загребе подало заявление о присоединении Хорватии к Европейскому механизму валютных курсов. Это важный промежуточный этап на пути к введению евро.
Kroatija
© Shutterstock

Хорватия установила важную веху на пути к переходу на евро. Правительство в Загребе подало заявку на присоединении Хорватии к Европейскому механизму валютных курсов (ERM 2), что является одним из предварительных этапов на пути к введению евро, сообщил глава еврозоны Марио Чентено вечером в понедельник, 8 июля, в Брюсселе.

Министры финансов еврозоны на встрече 8 июля приветствовали обязательства Хорватии, которая надеется присоединиться к ERM 2 с 2020 года. Для перехода на евро нужно участвовать в этом механизме не менее двух лет, чтобы подтвердить стабильность национальной валюты. Если Европейский Центробанк (ЕЦБ) и страны евро вынесут положительное заключение, то Хорватия сможет присоединиться к еврозоне самое раннее с 2023 года.

По результатам опроса, проведенного в текущем году Центробанком Хорватии, 52 процента респондентов высказались за переход на евро, 40 процентов выступили против. В настоящее время хорватский регулятор позволяет национальной валюте куна колебаться в пределах 7,4 - 7,7 куны за евро.

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Печальная статистика: реже чем литовские пенсионеры путешествуют только пенсионеры из Болгарии и Румынии (27)

В Старом городе Вильнюса часто можно увидеть туристов...

Открыто посольство Литвы в Хорватии (7)

В четверг в Хорватии министр иностранных дел Литвы...

Роман Яковлевский. Хождение за три моря (6)

5-6 июня в столице Словении Любляне прошел очередной...

Еврокомиссар призвал к скорейшему приему балканских стран в ЕС (4)

Комиссар по вопросам расширения ЕС Йоханнес Хан...

В мире

Глава администрации Гонконга заявила о "кончине" закона об экстрадиции

Кэрри Лам заявила об отсутствии планов возобновить...

Трамп отказался работать с послом Британии после утечки писем с критикой

Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не...

Хорватия установила важную веху на пути к переходу на евро (1)

Правительство в Загребе подало заявление о...

В Азовское море вошел корабль ВМФ России

Россия усилила группировку в Азовском море малым...

Саммит Украина-ЕС призвал РФ признать ответственность за катастрофу MH17 (12)

Руководство институтов ЕС и президент Украины...

TOP новостей

Эксперт: если запретить торговым сетям работать в воскресенье, появятся новые "монстрики"

Литва все еще не определилась, будет ли введен запрет...

Вперед - за покупками, но не в Польшу: жители Литвы открывают новое направление (193)

Пока в Литве считают, сколько сотен миллионов жители...

Два года в Литве действует новый Трудовой кодекс: работники по-прежнему уходят "по собственному желанию" (5)

Два года назад в Литве вступил в силу новый Трудовой...

В рейтингах - новые ожидания избирателей: скачок рейтинга Шимоните (23)

В июне снизился рейтинг премьер-министра Литвы...

Беларусь не сможет повысить уровень воды в реке Нерис, несмотря на просьбу Литвы (21)

Беларусь не сможет повысить уровень воды в реке Нерис...