"Специально съездил на избирательный участок за 700 километров, чтобы начать протестную акцию "Путин надоел". Присоединяйтесь! Тех, кто думает, что явки не будет - огорчу: не придет часть наших сторонников. Путинисты вас не слушают. Важны голоса "против" в Сети с геотегом", - заявил Ходорковский на своей странице в Twitter, сопроводив публикацию фотографией своего бюллетеня.

Тех, кто думает, что явки не будет - огорчу: не придет часть наших сторонников. Путинисты вас не слушают. Важны голоса «против» в сети с геотегом. pic.twitter.com/ozuvRWJol0— Ходорковский Михаил (@mich261213) 11 March 2018

В одном из следующих твитов экс-глава ЮКОСа отметил, что в это воскресенье на Кубе также стартовали "безальтернативные" выборы в парламент. "Там главная оппозиционная организация Cuba Decide призывает граждан приходить, брать бюллетени, перечеркивать их и вписывать слова Cuba Decide ("Куба решает")", - сказал политик.

Напомним, в конце декабря Ходорковский призвал председателя ЦИК Эллу Памфилову выполнить "свой гражданский и профессиональный долг" и не регистрировать действующего главу государства Владимира Путина кандидатом в президенты страны в связи с нарушением им Конституции России.

Он отметил, что Путин "фактически находится у власти уже 17 лет и сейчас к концу подходит четвертый срок его правления". По словам Ходорковского, с 2008-го по 2012 год Путина "формально подменял" Дмитрий Медведев, "который ни одного дня не был полноценным и самостоятельным руководителем страны".

"Это был лукавый трюк с целью обмана собственного народа и международной общественности. Обе стороны заранее договорились о временной формальной уступке должности президента при сохранении фактических полномочий и разменяли между собой высшие государственные должности. Они никогда этого не скрывали и не стеснялись говорить об этом публично", - подчеркнул Ходорковский.

По его мнению, "эта рокировка была политически безнравственна, юридически противозаконна и является грубейшим злоупотреблением конституционным правом в форме обхода закона".

Памфилова посчитала призыв Ходорковского "публичным давлением". "Я не боюсь нести ответственность за свои решения ни перед судом истории, ни перед кем бы то ни было, поскольку опираюсь на Конституцию, закон, свои жизненные принципы и убеждения. Все разнообразные формы публичного давления на меня и моих коллег по ЦИК бессмысленны", - заявила она.