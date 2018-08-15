Как написал Ходорковский в Facebook, расследования будут вестись "вне зависимости от места" совершения правонарушений и мотивов лиц, стоящих за ними.
На работу организации Ходорковский и Невзлин выделили первоначальный взнос в размере пяти миллионов долларов (4,41 млн евро). Фонд будет управляться консультативным советом и сетью экспертов, представляющих различные сферы профессиональных интересов.
В число членов совета, помимо Ходорковского и Невзлина, уже согласились войти издатель и председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов, политолог и бывший президент медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС) Джефри Гедмин, иностранный корреспондент британской газеты The Guardian Люк Хардинг, а также спецкор газеты The Wall Street Journal в России Дэвид Сэттер.
"Расследование убийства Кирилла (Радченко), Александра (Расторгуева) и Орхана (Джемаля) может стать для Фонда делом первостепенной важности", — пояснил Михаил Ходорковский.
Названные им репортеры по заданию "Центра управления расследованиями" (ЦУР) Ходорковского вели съемки в Центральноафриканской республике (ЦАР), где работали над проектом "Российские наемники", посвященном частным военным компаниям, а именно ЧВК Вагнера. Тела журналистов были обнаружены 30 июля в районе контрольно-пропускного пункта в 23 километрах от крупного транспортного узла Сибю, расположенного к северу от столицы — Банги.
Дания построит на границе с Германией забор от зачумленных кабанов
Дания намерена к концу 2019 года построить забор вдоль...
Рим намерен привлечь к ответственности оператора итальянских автострад
Компании Autostrade per l'Italia после обрушения моста в Генуе...
Турция повысила таможенные пошлины на ряд товаров из США
Повышение таможенных пошлин затронуло американские...
Альпинисты подняли флаг Латвии над самой высокой вершиной в Европе
Участники экспедиции "Монблан 2018" в среду утром...
Доклад: католические священники в США растлили тысячи детей (8)
Более 300 католических священников, работавших в...
TOP новостей
Полиция Литвы оказалась в заложниках у страховщиков: страховка Kasko уже не по карману (26)
Цены на страховку в Литве увеличились в несколько раз,...
Русофония "Кино". Как Виктор Цой собрал разных людей в одной машине Литва - Латвия (11)
Могут ли собраться вместе более разные люди? Валериюс...
Отпуск в Польше: действительно ли там все дешевле? (41)
О польском взморье написано уже так много, что с трудом...
Профсоюзы Литвы поддерживают идею запрета на работу магазинов в выходные дни (9)
Профсоюзы Литвы положительно оценили предложение...
В Крекенаве Успение Богородицы важнее Нового года (1)
Крекенава - городок с населением меньше 2000 жителей, 15...