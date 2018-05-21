Бывший владелец нефтяной компании ЮКОС и основатель общественного движения "Открытая Россия" в Берлине принял участие в конференции "Права человека, свобода, справедливость", посвященной памяти российского адвоката Юрия Шмидта. Организаторы мероприятия — "Открытая Россия" и немецкий политический фонд "Центр либеральной современности" (Zentrum Liberale Moderne).

По словам Ходорковского, "часть народа, в основном находящаяся за кремлевской стеной (внутри Кремля), считает результат (победа Путина на выборах президента) триумфальным. Остальная часть в этом несколько сомневается. И уже спустя несколько дней после инаугурации люди поняли, что никаких перемен они ждать не должны. Конечно, с этой точки зрения переназначение Медведева было отрезвляющим душем даже для самых устойчивых сторонников Путина".

На вопрос, кто помимо Медведева мог бы быть премьер-министром, Михаил Ходорковский ответил, что "это абсолютно безразлично. В России нет правительства, в России нет Государственной думы, в России в общем-то нет никаких государственных институтов кроме поста президента. С этого единственного места в стране Путин пытается управлять 140-миллионным народом, раскиданным по 9 часовым поясам. Что из этого получается, мы все с вами видим. На фоне мирового роста в последние годы в среднем 3,5 процента российские темпы роста нулевые".

"Для меня было бы странно, если в общем достаточно стратегически мыслящие европейцы позволили бы себе отвлекать себя от реальных проблем сравнительно мелкими внешнеполитическими разводками. Я не считаю ядерную программу Ирана настоятельной проблемой для Европы. Поскольку во главе Ирана все-таки сравнительно разумные политики, и в остальных странах, вовлеченных в это обсуждение — на институциональном уровне, если не говорить на персональном уровне — достаточно вменяемые люди, то я не ожидаю здесь никаких неожиданностей.

А вот проблемы Европы, связанные с энергобезопасностью, связанные с попытками Кремля вбить клин между странами Евросоюза и внутри европейских гражданских сообществ отдельных стран — эти проблемы никуда не уйдут", — заметил основатель "Открытой России".

Говоря о проекте трубопровода "Северный поток-2", Ходорковский заметил, что у него "вызывает серьезные сомнения экономическая целесообразность данного проекта. Политическая целесообразность как определенный способ шантажа в отношении наших ближайших западных соседей — она несомненна".

"А вот экономическая — не очевидна, поскольку Европа настроена, насколько я понимаю, на диверсификацию энергетических потоков, и, с этой точки зрения, мощности, предлагаемые "Северным потоком-2", явно избыточные. Но, в конечном итоге, это — коммерческий проект, и если политическая его составляющая будет нивелирована на законодательном уровне здесь, в Европе, то остальное — это дело предпринимателей"? — полагает он.

"В России… предпринимательство минимизировано. На сегодняшний день оно настолько зависит от Кремля, что политическое по определению выходит на первый план. Поэтому с российской стороны весь вопрос состоит в том, даст на это Кремль деньги или не даст, даст он политическую команду или не даст.

А если говорить про западную сторону, то я полагаю, что Кремль имеет возможность потратить деньги на то, чтобы "укомфортить" западную часть этого проекта. Вот только вопрос: а смысл-то в чем, и насколько Запад готов противостоять политическим аспектам этого проекта", — добавил он.

По мнению Ходорковского, Германия — не единственный в Европе центр, где собираются люди, критично настроенные по отношению к в России, но "Берлин наряду с Вильнюсом, Ригой, Таллином, Брюсселем играет достаточно существенную роль. И во многом эта роль связана с тем, что Германия была и остается лидирующей силой в рамках Европейского Союза".

"Важно, что есть люди, которые заинтересованы в развитии отношений с Россией, и есть люди, которые заинтересованы в том, чтобы Россия менялась изнутри. Они тем самым вызывают недовольство у нынешней российской власти", — подвел итог Михаил Ходорковский.